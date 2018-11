Commémoration du 50e anniversaire de la médaille olympique remportée par Mohamed Gammoudi

L’ex-champion olympique tunisien Mohamed Gammoudi a souligné, à l’occasion de la commémoration du 50e anniversaire de la première médaille d’or olympique tunisienne qu’il avait remportée à Mexico, que le couronnement olympique “n’est pas facile, mais exige beaucoup d’efforts et de sacrifices car pour vaincre des champions du monde représentant des pays de grande tradition sportive demande de nos athlètes une grande détermination pour inscrire leurs noms au palmarès du sport tunisien et lever haut le drapeau national sur la plus importante scène sportive mondiale”.

Gammoudi a ajouté lors de la célébration de cet évènement samedi au stade olympique de Rades que cette commémoration lui fait revivre des moments mémorables dans sa carrière sportive remontant à 50 ans.

“Le moment ou j’ai gravi le podium pour recevoir la médaille d’or du 5000 m des Jeux Olympiques de Mexico 1968 au rythme de l’hymne national est une scène qui ne sera pas effacée de mon imagination avec un sentiment ineffable de fierté pour avoir réjoui tout le peuple tunisien”, a-t-il souligné avec émotion.

Gammoudi qui avait remporté également la médaille d’argent des Jeux olympiques de Tokyo en 1964, le bronze du 10.000 mètres aux Jeux du Mexique et la médaille d’argent du 5000 m des Jeux Olympiques de Munich 1974 se rappelle toujours les péripéties de son triomphe mexicain sur 5000 m.

“Cette célébration aujourd’hui m’a rappelé l’atmosphère de cette course inoubliable face à des concurrents trop confiants et suffisants d’autant que l’épreuve se disputait sur 2500 mètres d’altitude en présence de puissants athlètes d’Ethiopie et du Kenya, mais ma foi en mon potentiel m’a fait gagner le métal précieux et m’a valu l’amour du peuple et la reconnaissance dans tous les Tunisiens”, a-t-il affirmé.

De son côté, la ministre de la Jeunesse et des sports Sonia Becheikh a affirmé dans une déclaration à l’agence TAP que “la célébration de la première médaille d’or olympique tunisienne est un honneur pour un sportif qui a beaucoup fait pour le sport tunisien”.

Elle a jouté que le champion Mohamed Gammoudi “est devenu une légende qui a dépassé les frontières et reste un exemple à suivre au plan arabe, continental et international, grâce à ses hautes qualités humaines confirmées lors des grandes actions de promotion du sport ou de la campagne nationale de lutte contre le tabagisme où il a fait preuve de grande coopération et assistance”.

Le ministre a souligné que “Mohamed Gammoudi a fait beaucoup pour la Tunisie et est devenu une figure emblématique du sport tunisien et les jeunes tunisiens et les sportifs doivent s’inspirer de sa riche carrière riche et de ses qualités humaines”.

De son côté, Ahmed Galoul, secrétaire d’Etat aux Sports, a déclaré que “cette célébration est une occasion symbolique importante pour la jeunesse tunisienne pour comprendre sa dimension, celle de la confiance en soi et de la détermination à toute épruve “.

“L’expérience de Mohammed Gammoudi et son triomphe olympique constituent un message d’espoir et une motivation pour les athlètes de l’élite tunisienne, sachant que Gammoudi avait pu monter à la plus haute marche du podium olympique, malgré les moyens limités à l’époque, et grâce à sa grande volonté qui lui a assurée une place parmi les grands sportifs”.

Le secrétaire d’Etat a appelé les élites tunisiennes à travailler dur, à s’efforcer de relever les défis et à accomplir les meilleures performances dans les divers challenges tout en étant un exemple dans les arènes sportives et en dehors.

Pour sa part, le président de la FT d’athlètisme et vice-président du Comité National Olympique Tunisien, Fethi Hachicha, a affirmé que la célébration de la médaille d’or de Mohamed Gammoudi “est une reconnaissance des différentes composantes du monde du sport à ce héros tunisien qui se caractérise par de grandes qualités humaines et qui a constamment prêté main forte pour promouvoir l’athlétisme et il importe que la jeunesse tunisienne lui emboite le pas en profitant de son expérience”.

La cérémonie de commémoration, organisée en collaboration entre le Comité national olympique tunisien, la Fédération tunisienne d’athlétisme et le Département de l’éducation physique et militaire, a été ponctuée par des courses de 5000 m disputée par des vétérans des deux sexes et athlètes d’associations d’athlétisme et autres sportifs amateurs.