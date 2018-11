L’association des jeunes avocats demande la démission du gouvernement

L’association tunisienne des jeunes avocats a exigé mardi la démission du gouvernement, décrit comme ” antipatriotique, normalisateur avec l’entité sioniste et assujetti aux lobbies sionistes ”

Dans un communiqué publié mardi, l’ATJA a considéré que ce qui s’est passé lundi au siège de l’ARP ” est un crime contre les peuples tunisien et palestinien et une trahison à la cause palestinienne en tant que cause fondamentale pour la nation arabe “.

L’ATJA a exprimé son regret au peuple palestinien et à la nation arabe pour ce “fait sans précédant”.

Elle a par ailleurs dénoncé fermement le vote de confiance aux nouveaux membres du gouvernement, qu’elle qualifie d'” opprobre pour les partis au pouvoir et pour les députés qui ont pris part à cette mascarade “.

L’ATJA a appelé tous les patriotes à faire face à ce ” complot ” contre le peuple tunisien et la nation arabe, exhortant l’instance nationale des avocats à agir d’urgence à cet effet.

Le remaniement ministériel proposé par le chef du gouvernement, qui a eu lundi la confiance de l’ARP, a vu la nomination d’un ministre du tourisme de confession juive, accusé par plusieurs parties de défendre les intérêts de l’entité sioniste.

La proposition d’Ahmed Gaaloul au poste de secrétaire d’Etat au sport a soulevé également un tollé à l’ARP, où des députés l’ont accusé de normalisation avec l’entité sioniste quand il était à la tête de la Fédération Tunisienne de Taekwondo.