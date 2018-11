Tunisie : Augmentation salariale au profit des employés de banques et des établissements financiers

Un accord a été convenu lundi portant sur une augmentation des salaires de base et des primes au profit des employés de banques et des établissements financiers au titre des années 2018/2019 et ce dans le cadre des travaux de la commission chargée des négociations sociales dans le secteur banquier.

Cette augmentation sera appliquée à partir du mois de mai 2018 jusqu’au 30 avril 2019 au titre de l’année 2018, et à partir du mois de mai 2019 jusqu’au mois d’avril 2020 pour l’augmentation au titre de l’année 2019, selon le protocole d’accord.

L’association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers et l’union générale tunisienne du travail (UGTT) ont convenu de poursuivre les travaux de la commission technique pour discuter les volets procédurales et achever les travaux vers la fin de l’année courante.