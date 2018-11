Mounir Troudi présente son nouveau projet musical ” Move ! ” à Paris

Le nouveau projet musical ” Move ! ” de Mounir Troudi a été présenté, dimanche soir lors d’un concert joué pour la première fois à la Fondation de la maison de Tunisie, à Paris.

C’est au rythme du Jazz et du Blues que Mounir Troudi a fait vibrer son public en lui faisant découvrir son nouveau projet réalisé avec les musiciens Sinda Elatri au piano, Peter Corser au saxophone, Hédi Fahem à la guitare et Julien Tekeyan à la batterie et aux percussions.

Le coup d’envoi de ” Move ! ” a été donné par une prestation instrumentale intitulée ” Crazy Blues ” pour mettre d’emblée les spectateurs dans l’esprit du projet marqué par un style dynamique, varié et inspiré de différents registres musicaux.

Alliant chants et danses, Mounir Troudi a entonné les chansons comme ” Geddech “, ” Weshi “, ” Rakeb Al Hamra ” revisitées au rythme du piano et de la guitare, ” Mongalet 7 novembre “, ” Sbeitla ” et ” Asses “. Quant aux musiciens, ils ont alterné ” Greenwash “, ” Purple Feathers ” et ” Stories from the South “.

” Ce projet se compose de plusieurs univers “, a déclaré à l’agence Tap Mounir Troudi. ” Il y’a mon univers à moi, celui de la pianiste Senda Elatri qui apporte sa touche du classique et du jazz, celui du saxophoniste Peter Corcer, de Hédi Fahem avec qui je joue depuis presque quinze ans, ainsi que Julien Tekeyan à la batterie “, ajoute Troudi.

L’artiste a rappelé que le concert ” Move ! ” devait être présenté au public tunisien à Hammamet pendant la sasion estivale 2018, mais il a été annulé à cause des intempéries et reporté à l’année 2019.

Mounir Troudi a, par ailleurs, déclaré qu’il a d’autres projets à l’horizon, dont ” Back on the back ” avec la pianiste Sinda Elatri.

Le concert ” Move ! “, a été organisé par la Fondation de la maison de Tunisie à Paris en collaboration avec l’association Arts Sans Frontières.