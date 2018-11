Ligue 1 (match retard 6e journée) : l’ES Sahel bat l’ES Metlaoui (1-0) et se rapproche du leader

L’Etoile Sportive du Sahel a battu l’ES Metlaoui (1-0), dimanche à Sousse en match en retard comptant pour la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle de football.

L’unique but a été marqué par Amine Chermiti à la 36′.

Cette quatrième victoire des protégés de Georges Leekens leur permet de consolider leur 3ème place (15 points) et de se rapprocher de 4 points du leader, le CS Sfaxien.

Les miniers en revanche, restent enlisés à la 11è place en compagnie du Club Africain (5 points) mais comptent un match en retard face à l’Espérance Sportive de Tunis (2e journée) qui sera désigné ultérieurement.

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1) CS Sfaxien 19 7 6 1 0 11 2 +9

2) CA Bizertin 17 7 5 2 0 11 4 +7

3)ES Sahel 15 7 4 3 0 12 5 +7

4) Stade Tunisien 11 7 3 2 2 10 9 +1

5) Stade Gabésien 9 7 2 3 2 6 5 +1

-) US Ben Guerdane 9 7 2 3 2 8 6 +2

-) US Tataouine 9 7 2 3 2 7 8 -1

8) Espérance ST 7 4 2 1 1 5 3 +2

9) JS Kairouan 6 7 1 3 3 4 8 -3

-) CS Hammam-Lif 6 7 1 3 3 5 8 -3

11) ES Métlaoui 5 6 1 2 3 3 6 -3

-) Club Africain 5 7 1 2 4 3 10 -7

13) AS Gabés 4 6 1 1 4 5 10 -5

14) US Monastir 1 6 0 1 5 6 12 -6