Egypte vs Tunisie : Début du stage des Aigles de Carthage

La sélection tunisienne de football est entrée dimanche en stage de préparation en vue du match contre l’Egypte, samedi 11 novembre courant au stade Borj Al Arab d’Alexandrie à 18h00 locale (17h00 heure Tunisienne) pour le compte de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-Cameroun 2019 (groupe J) et de la confrontation amicale face au Maroc, mercredi 20 novembre au stade olympique de Radès à partir de 18h00.

Le staff technique national conduit par le duo Maher Kanzari et Mourad Okbi, avait convoqué mardi dernier 20 joueurs pour le stage et a complété samedi la liste avec six autres joueurs, trois de de l’Espérance Sportive de Tunis, le gardien Moez Ben Cherifia, Ghaylen Chaâlali et Aymen Ben Mohamed, qui ont remporté vendredi soir avec leur club la ligue des champions d’Afrique après la victoire face à Al Ahly d’Egypte (3-0) en finale retour disputée au stade de Radès et trois autres de l’Etoile du Sahel engagés avec leur équipe en coupe arabe des clubs à savoir le gardien Makrem Bediri qui a remplacé Mouez Hassen (OGC Nice) après le forfait de ce dernier en raison d’une blessure, Rami Bedoui et Mohamed Amine Ben Amor.

La liste rappelle-t-on enregistre la convocation de deux nouveaux joueurs, le milieu de terrain tuniso-allemand Mohamed Drager (FC Paderborn/Bundesliga 2) et du CS Sfaxien ,Walid Karoui.

La première séance d’entrainement a été effectuée dimanche au terrain Annexe du stade Olympique d’El Menzah à huis clos et deux autres séances sont prévues, lundi à 15H00 sur le Terrain Central d’El Menzah (huis clos) et mardi 13 -même terrain-même heure) et sera ouverte aux médias pendant 15 minutes.

les Aigles de Carthage s’envoleront pour Alexandrie mercredi à 14h00 à bord d’un avion spécial.

La CAF a désigné pour ce match, l’arbitre sud africain Victor Miguel de Freitas Gomes assisté de ses compatriotes Zakhele Thusi Siwela et Johannes Sello Moshidi.

Le retour à Tunis est prévu après le match.

Les Aigles de Carthage rappelle-t-on, qui avaient assuré leur qualification pour la phase finale depuis le 13 octobre dernier après leur victoire à Radès sur le Niger (1-0) but de Yassine Meriah à la 17′ lors de la 5e journée, tenteront de consolider leur leadership du groupe J (12 points) sur les Pharaons également qualifiés (deuxièmes avec 9 points).

Au match aller disputé le 11 juin 2017 à Radès lors de la première journée des éliminatoires, les Tunisiens s’étaient imposés 1-0, grace à un but de Taha Yassine Khenissi à la 47′.

Liste des joueurs convoqués:

Gardiens: Farouk Ben Mustapha (Al Chabab-ASA), Moez Ben Cherifia (Espérance ST), Makrem Bediri (ES Sahel), Ali Abdi (Club Africain)

Syam Ben Youssef (Kasimpasa Pacha/TUR), Dylan Bronn (La Gantoise/Bel), Aymen Ben Mohamed (Esperance ST), Rami Bedoui (ES Sahel), Hamza Mathlouthi (CS Sfaxien), Oussama Haddadi (Dijon/FRA), Yassine Meriah (Olympiakos/GRE), Slimane Kchouk (Saint-Galles/SUI), Hamdi Nagguez (Zamalek/EGY), Walid Karoui (CS Sfaxien), Mohamed Amine Ben Amor (ES Sahel), Seifeddine Khaoui (Caen/FRA), Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne/FRA), Anice Badri (Espérance ST), Bilel Saidani (CA Bizertin), Ferjani Sassi (Zamalek/EGY), Elyes Skhiri (Montpellier/FRA), Naim Sliti (Dijon/FRA)n Mohamed Drager (FC Paderborn/All), Fakhreddine Ben Youssef (Al Ittifaq/ASA), Bassem Serarfi (Nice/FRA) Firas Chaouat (CS Sfaxien)