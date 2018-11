Ligue 2 (7e journée) : La concurrence se fait déjà de plus en plus rude dans la course à l’accession

La compétition se poursuit ce week-end encore en Ligue 2 professionnelle de football avec au programme des matches importants voire déterminents dans la course à l’accession à l’instar notamment des confrontations AS Marsa-ES Djerba et O.Béja-AS Soliman dans la poule A, et SA Menzel Bourguiba-ES Radès dans la poule B.

A la Marsa, l’avenir, actuel leader de la poule A avec 14 points cherchera à réaliser une 5e victoire d’affilée pour préserver sa place en tête et creuser l’écart devant l’un de ses principaux poursuivants à savoir l’ES Djerba (5e, 10 pts).

La mission des Marsois ne sera pas pour autant facile du fait que leur adversaire a essuyé deux défaites consécutives lors des deux dernières journées et s’emploiera à défendre ses chances jusqu’au bout pour éviter de se voir écarter tôt de la course.

A Béja, l’affiche propose un match équilibré entre les deux troisièmes ex aequo du classement, en l’occurrence, l’Olympique de Béja et l’AS Soliman qui prônent tous deux la gagne pour rester collés au haut du classement et conforter ainsi leurs chances dans la course à l’accession.

L’ES Zarzis (2e, 13 pts) sera, quant à elle, loin de toute éventuelle mauvaise surprise, en recevant sur son terrain et devant son public l’AS Oued Ellil (6e, 8 pts).

Dans la poule B, la rencontre qui opposera à Menzel Bourguiba, le club de la place (4e, 11pts) à l’ES Radès (2e, 13 pts), retient particulièrement l’attention puisque les deux équipes sont des concurrents directs.

Pour sa part, le leader de la poule se déplacera à Hammam-Sousse pour rencontrer au stade municipal Bou Ali-Lahouar, l’Espoir sportif de la place et tenter de consolider son leadership face au 10e du classement.

Autre affiche non moins importante de la poule, le déplacement de l’EGS Gafsa (3e, 12 pts) à Sfax pour rencontrer le Stade Sfaxien (6e, 8pts), avec la ferme intention de revenir victorieux pour garder ses chances intactes quant à l’accession à la ligue 1.

Voici le programme de 7e journée

Poule A:

Samedi 10 novembre

A l’Ariana (huis clos):

AS Ariana – CO Médenine

A la Marsa:

AS Marsa – ES Jerba

A Béja:

Olympique Béja – AS Soliman

A Sfax (2 mars):

Sfax RS – US Siliana

A Zarzis:

ES Zarzis – AS Oued Ellil

Dimanche 11 novembre:

A Djerba:

AS Djerba – CS Korba

Poule B

Samedi 10 novembre

A Ben Arous:

SC Ben Arous – CS Jbeniana

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – ES Radès

A Hammam Sousse:

ES Hammam-Sousse – CS Chebba

A Jendouba – OC Kerkennah

A Kasserine:

AS Kasserine – EO Sidi Bouzid

Dimanche 11 novembre:

A Sfax (2 mars)

SS Sfaxien – EGS Gafsa