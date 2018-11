Santé : Une étude démontre la présence généralisée de micro-plastiques dans les selles

Une étude a été effectuée sur des individus recrutés dans six pays européens ainsi qu’au Japon et en Russie. Cette étude a démontré la présence de micro-plastique dans les selles de ces individus.

L’étude n’a porté que sur huit personnes bien portantes, mais vivant dans des pays différents (Italie, Finlande, Pologne, Royaume-Uni…) à des latitudes diverses (de la Sibérie au pourtour méditerranéen), aux régimes alimentaires variés.

Tous les échantillons analysés se sont révélés positifs : au minimum, 10 grammes de fèces contiennent dix-huit microparticules de plastique.

Du polypropylène (PP) et du polytéréphtalate d’éthylène (PET) ont été identifiés dans tous les échantillons, les autres matières les plus fréquemment retrouvées étant le polystyrène (PS), le polyéthylène (PE) et le polyoxyméthylène (POM).

Au total, neuf des dix types recherchés ont été retrouvés dans au moins un échantillon, et chacun d’eux en contenait entre trois et sept. Quant à la taille des microparticules découvertes, elle est très variable et se situe entre 50 microns et 0,5 millimètre.