Tunisie – ARP : Installation des bureaux des Commissions parlementaires spéciales

Les bureaux des Commissions spéciales de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) ont été installés ce lundi sous la présidence de Mohamed Ennaceur, président du parlement.

Cité dans un communiqué de l’ARP, Mohamed Ennaceur a souligné à cette occasion l’importance des actions menées par les Commissions spéciales durant la précédente session parlementaire aux niveaux du contrôle et des visites sur le terrain et dans des établissements publics pour assurer le suivi des projets décidés par le gouvernement ou pour recenser les difficultés et les lacunes et proposer des solutions.

Voici la liste des bureaux des Commissions spéciales installés ce lundi:

– Bureau de la Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de la gestion des deniers publics;

– Bureau de la Commission Sécurité et défense;

– Bureau de la Commission des martyrs et blessés de la révolution, de l’application de la loi de l’amnistie générale et de la justice transitionnelle;

– Bureau de la Commission chargée des affaires des personnes porteuses de handicap et des catégories précaires;

– Bureau de la Commission de développement régional.