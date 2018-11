Tunisie : Démarrage du Festival de la musique mystique et soufie de Nefta sous le signe “Wajd”

Environ 300 musiciens et chanteurs soufis ont assuré le spectacle de l’ouverture de la 3ème édition du Festival de la musique mystique et soufie de Nefta “Rouhaniyet Nefta” placé sous signe “Wajd”.

Le spectacle d’ouverture qui se poursuivt jusqu’au 4 novembre 2018, a été assuré par des troupes soufies venues de tout le gouvernorat de Tozeur et des régions intérieures, avec la participation de troupes syriennes et algériennes.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la présidente du comité d’organisation du festival, Hanine Bouguerra a souligné que ce qui caractérise cette troisième édition c’est la participation de plusieurs troupes soufies en plus de la présence d’un public nombreux venu de toute la république pour suivre cette manifestation.

Venu de la Suède, le chanteur d’origine libanaise Maher Zain a assuré l’ouverture du festival. La soirée de ce vendredi sera animée par Hamid Ajbar et l’ensemble Jinan Al Andalus (Espagne) qui transporteront les spectateurs dans un voyage spirituel et musical de Cordoba à Damas.

Le programme comporte également une performance de danse sacrée indienne de mantra avec Sarasvati Devi (Inde), un récital de Hédi Agrebi (Tunisie), un concert de chants mystiques venus d’Orient et de Tunisie de la cantatrice Dorsaf Hemdani (Tunisie), et la ” Hadhra 3 ” de Fadhel Jaziri.

Les festivaliers auront rendez-vous également avec une procession des troupes confrériques jéridiennes ” Qadiriyya “, ” Haffoudhiyya “, ” Aisaouiyya “, ” Alaouiyya ” et le Thalmoud avec la troupe ” 7amlett Tozeur ” en apothéose et les troupes Stambali et banga de la région. Les spectacles ” Lagtab ” de Bizerte (Place des Martyrs-Essoug) et Aissaouia de la ville du Kef, (Place Sidi Lahmedi) sont également au menu.

Les concerts se tiendront au théâtre de plein air de Nefta et à Dar El Ouedi dans la médina de la ville.

Le spectacle de clôture du Festival sera avec ” Nindah Lassiyed ” de Monastir au Théâtre de plein air de Nefta.

Outre l’organisation du colloque autour du soufisme à Nefta, du ” Dhikr ” et des veillées soufies sont aussi prévus aux Zaouias Sidi Hassen Ayyed, Sidi Ali Ben Sayyari et Sidi Bouali Essonni.

Cette manifestation est une occasion également pour les festivaliers de visiter le village artisanal ou seront exposés notamment des tapis traditionnels et des œuvres en bois de palmier et de déguster des mets spécifiques du Djérid en cette période de cueillette des dattes.

Lors de la soirée d’ouverture, le ministre des affaires culturelles Mohamed Zine Elabidine a mis l’accent sur l’importance de cette manifestation culturelle qui s’inscrit dans le cadre d’une culture intégrant tourisme et culture a permis de rendre la ville de Nefta une destination culturelle scientifique et touristique.