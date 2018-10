“Wajd” au coeur du festival de la musique mystique et soufie de Nefta 2018

Après l’édition 2017 placée sous le signe “Nafass”, le festival de la musique mystique et soufie de Nefta revient dans sa version 2018 du 1er au 4 novembre prochain sous le thème de “Wajd”. En tête d’affiche de cette édition figurent notamment Maher Zain (Suède) qui assurera l’ouverture du festival, Hamid Ajbar et l’ensemble Jinan Al Andalus (Espagne) dans un voyage spirituel et musical de Cordoba à Damas et l’ensemble Mechket de chant soufi (Tunisie).

Le programme comporte également une performance de danse sacrée indienne de mantra avec Sarasvati Devi (Inde), un récital de Hédi Agrebi (Tunisie), un concert de chants mystiques venus d’Orient et de Tunisie de la cantatrice Dorsaf Hemdani (Tunisie), et la “Hadhra 3” de Fadhel Jaziri.

Les festivaliers auront rendez-vous également avec une procession des troupes confrériques jéridiennes “Qadiriyya”,” Haffoudhiyya”, “Aisaouiyya”, “Alaouiyya” et le Thalmoud avec la troupe “7amlett Tozeur” en apothéose et les troupes Stambali et banga de la région. Les spectacles “Lagtab” de Bizerte (Place des Martyrs-Essoug) et Aissaouia de la ville du Kef, (Place Sidi Lahmedi) sont également au menu.

Les concerts se tiendront au théâtre de plein air de Nefta et à Dar El Ouedi dans la médina de la ville.

Le spectacle de clôture du Festival sera avec “Nindah Lassiyed” de Monastir au Théâtre de plein air de Nefta.

Du “Dhikr” et des veillées soufies sont prévus aux Zaouias Sidi Hassen Ayyed, Sidi Ali Ben Sayyari et Sidi Bouali Essonni.

Outre la programmation artistique, le festival propose une série de colloques ayant pour thèmes “Le Soufisme à Nefta” par Dr Hassine Ben Azzouz digne descendant de Sidi Mustapha Ben Azzouz”, “Un soufi, un mystique oublié, Abdejjabbar Ibn Al Hassan dit An-Nifari, 10ème siècle, auteur du Kiteb Al Mawaquif (les Statons ou Haltes)”, qui sera dirigé par le Pr Youssef Seddik, “Soufisme et philosophie, une approche historique”, par Pr Hamadi Ben Jaballah et “Quel soufisme nous voulons ? “par Pr Badri Al Madani avec la participation de Youssef Seddik. Les colloques se tiendront à Dar El Ouedi.

Le festival sera une occasion également pour les festivaliers de visiter le village artisanal ou seront exposés notamment des tapis traditionnels et des oeuvres en bois de palmier et de déguster des mets spécifiques du Djérid en cette période de cueillette des dattes.