Tunisie : Résumé de l’actualité nationale du 21 au 27 octobre 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 21 au 27 octobre 2018, sur la scène nationale.

Dimanche 21 octobre 2018

-UGTT: la commission administrative décide d’annuler la grève prévue dans le secteur public, le 24 octobre courant

-Rencontres franco-tunisiennes des élus municipaux : les fondements d’une démocratie locale et participative en débat

-Kasserine : Un élément terroriste éliminé à Sbiba

-Inondations: un nouveau corps repêché à Jendouba

-Les pertes du secteur agricole ont dépassé 430 MD (Président de l’UTAP)

-Le Forum de l’économie bleue de Bizerte tire la sonnette d’alarme sur les pressions exercées sur la Méditerranée

-La Coalition nationale appelle à reconstruire le mouvement centriste

-20e Forum mondial sur la nutrition des enfants: Développer et améliorer les programmes de nutrition en milieu scolaire

Lundi 22 octobre 2018

-Justice transitionnelle: Les membres de la campagne “qu’en est-il de mon dossier” suspendent leur sit-in

-Moody’s dégrade les perspectives de 5 banques tunisiennes, de stables à négatives

-PLF 2019 : les promoteurs immobiliers dénoncent la nonchalance des autorités face à leurs propositions

-Les céréales, le lait et la viande, filières les plus menacées par l’ALECA, selon le FTDS

– ALECA: L’accès des Tunisiens aux soins menacé par l’ouverture du secteur des médicaments, selon le FTDS

-Al Joumhouri préconise l’unification des régimes de salaire

-Quatorze députés présentent une proposition de loi portant création d’un ” Code des droits et libertés individuelles ”

-Le Conseil d’Analyses Economiques présente son plan de relance 2019-2020

-Les logements sociaux de la région El Manjem ont été vendus à 21 mille dinars (Mohamed Salah Arfaoui)

-“Pas de fusion en perspective entre les blocs de la Coalition nationale et d’Al-Horra” (Coalition nationale)

-Dix-huit migrants algériens appréhendés au large de Tabarka (Défense)

-La Tunisie condamne l’assassinat du journaliste Jamel Khashoggi et met en garde contre tout acte ” destabilisant ” l’Arabie saoudite

-Les documents numériques auront la même valeur juridique que ceux en papier en 2019 (Anouar Maarouf)

-200 jeunes sortant des prisons bénéficieront d’une réinsertion sociale et professionnelle dans le cadre du projet ” Ebni ”

-Le système des startups entrera en vigueur au premier trimestre 2019 (Anouar Maarouf)

-Le nombre des écoles primaires sera révisé à la baisse (Ministre de l’Education)

– Le conseil scientifique d’Ibnou Charaf opposé à la solution sécuritaire pour lever le sit-in

-Lancement du programme de généralisation de la réduction du sel dans le pain

-Quatre vingt deux ingénieurs quittent le ministère de l’Equipement, à cause des conditions du travail difficiles

– Une jeune startup tunisienne obtient l’autorisation de la BCT, pour transférer les fonds nécessaires à l’ouverture d’une filiale à Lyon

Mardi 23 octobre 2018

-“Regarde-moi” de Nejib Belkhadi, Ode à la paternité à travers le regard d’un autiste

-Le ministre de l‘Intérieur reçoit le conseiller à la Défense britannique, chargé de la région MENA

-L’AMT demande la prorogation du délai des auditions des candidats pour le poste de Premier président de la Cour de cassation

-Bancassurance: vers l’élargissement de la liste des intermédiaires auprès des sociétés d’assurance

-La situation sociale du pays, au centre d’un entretien entre le chef de l’Etat et le SG de l’UGTT

-Lancement du projet “Ebni” pour prévenir la radicalisation des jeunes sortant de prison

-Lancement officiel du mouvement civil indépendant “Houmet Touness”

-“Il semble impossible de mener à terme le processus de déclaration de patrimoine dans un délai de 60 jours”, selon Gaddes

-Le FIDA a contribué de 105 millions de dollars au financement de 6 projets en Tunisie en 15 ans

-Consacrer la notion de responsabilité sociale (Sayda Lounissi)

-Bien qu’il soit clairement rédigé, le projet de loi portant organisation des partis politiques pourrait bénéficier de certains amendements pour mieux atteindre ses objectifs (Commission de Venise)

-Plus de 20 associations et organisations dénoncent la destruction d’un tronçon d’un aqueduc datant de l’époque romaine, à Mohammedia

-Renforcer la gouvernance et mettre en place un climat d’affaires concurrentiel, pour préserver la reprise économique en cours (FMI)

Mercredi 24 octobre 2018

-Descente dans un entrepôt à Sidi Hassine: décès d’un jeune homme (Intérieur)

-Création, ce vendredi, d’une Confédération tunisienne des Maires

-Orange Tunisie lance le Fab Lab solidaire, à Bab Dzira à TUNIS

-Projet de loi de finances 2019: L’UGTT accuse le gouvernement d’alourdir les charges de salariés

-Le président de la République s’entretient avec la Mairesse de Tunis

-L’ILCTP œuvre pour l’élaboration d’une stratégie globale et d’un plan d’action, en vue de luter contre la traite des personnes

-Maghreb arabe et changement climatique : Il faut davantage de coopération face à des vulnérabilités similaires

-La Tunisie mobilise 500 millions d’euros sur le marché financier international

-Le personnel de Shems Fm observe un sit-in devant le siège de la présidence du gouvernement

-Le groupe néerlandais ” Mazarine Energy ” compte développer ses investissements en Tunisie

-Machrouu Tounes dément “l’existence d’un consensus avec aucune partie politique” (déclaration)

-Le calme règne à Sidi Hassine après les incidents ayant émaillé les funérailles du jeune Aymen Othmani (Sofiene zaag)

Jeudi 25 octobre 2018

-Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Junker, en visite officielle à Tunis les 25 et 26 octobre 2018

-La Tunisie classée 53ème sur 84 pays par l’Indice international de l’environnement du commerce illicite

– La Tunisie abritera la 33ème réunion du Comité Intergouvernemental d’Experts du bureau de la CEA en Afrique du Nord

-Calendrier des examens nationaux pour l’année scolaire 2018/2019 (ministère de l’éducation)

-Décès d’un jeune à Séjoumi: quatre douaniers en détention préventive

-Deuxième réunion du comité de concertation politique tunsio-italien à Rome

-Le suivi de la situation dans les régions touchées par les dernières pluies au centre d’un entretien Caid Essebsi-Chahed

-Le charançon rouge ravage environ 6000 palmiers d’ornement en Tunisie

-Signature de 4 accords de financement d’un montant global de 270 millions d’euros entre la Tunisie et l’UE

-Lancement de 10 nouvelles maisons digitales pour l’autonomisation des femmes

-“Retirée des listes noires, la Tunisie figure maintenant, sur les listes grises”, selon le président de la Commission européenne

-Vers le développement de la propriété de biens immobiliers aux étrangers (ministre des domaines de l’Etat)

-La participation Tunisienne au salon Sial Paris :Un bilan satisfaisant et des contacts prometteurs

Vendredi 26 octobre 2018

-Tunisie-UE: signature de 4 accords de financement pour soutenir la Tunisie dans les domaines de la justice, la transition énergétique, le renforcement de la compétitivité et l’export ainsi que la réforme fiscale, d’une valeur globale avoisinant les 270 millions d’euros.

-Le FMI serait moins flexible concernant le déblocage des tranches du prêt prévues pour 2019 (Walid Ben Salah)

-Le projet de réalisation d’un pôle oasien à Tataouine est en phase de recherche des financements (Abdallah Rabhi)

-Selon la défense de Belaid et Brahmi, Ennahdha “exerce des pressions sur des responsables sécuritaires pour les dissuader de témoigner”.

-Lancement du projet de théâtre scolaire pour la promotion de la démocratie locale et participative

-Démarrage des travaux du projet d’interconnexion des barrages Sidi Saad et El Houareb (Abdallah Rabhi)

-Conclusion d’un accord cadre pour la mise en place de mécanismes spécifiques favorisant l’autonomisation des femmes rurales et leur accès à la couverture sociale

-“Le gouvernement n’a pas réussi à mettre fin à la construction anarchique” (Ministre de l’équipement)

-L’OTE appelle à arrêter l’hémorragie des ressources fiscales favorisant l’évasion fiscale

-Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a atteint 1113 m3

-Ghar El Melh, première ville arabe et Nord africaine sur la liste des villes Ramsar

-“Il est impératif de se soumettre à la décision de non prolongation du mandat d’exercice de l’IVD” (Ghazi jeribi)

-La Justice n’a rendu aucun verdict dans les crimes de torture (OMCT)

-Tennis: Majdouline Cherni reçoit Ons Jabeur

-UGTT: Le groupement de la fonction publique dénonce “la politique de négligence systématique et de marginalisation du secteur public”

-“La Chine prête à apporter tout le soutien nécessaire à la Tunisie en matière de lutte contre le terrorisme” (Ambassadeur de Chine à Tunis)

-Chahed annonce la création en 2019 de 23 nouvelles structures sanitaires dans toute la République

-Le système de gestion durable des déchets de démolition et de construction entrera en vigueur début 2019

-Le député Mondher Belhaj Ali, demande au chef du gouvernement de solliciter la confiance du parlement

-Siliana: Des trésors archéologiques négligés sur le site de Makhtar

-Le président de l’ARP engagé par l’instance d’accès à l’information à permettre l’accès à la liste des députés objet d’une levée de l’immunité

Samedi 27 octobre 2018

-Ons Jabeur sera parrainée en 2019, par Moez Driss

-Remaniement ministériel: Ghannouchi appelle à un gouvernement de coalition nationale ouvert à tous

-Ben Arous: Le village artisanal pilote ouvre ses portes prochainement

-ARP : Nouvelle composition des blocs parlementaires

-Le ministère de la santé retire des médicaments contenant l’IRBESARTAN du marché tunisien

-Le Collectif de défense de Belaïd et Brahmi appelle la justice à saisir les documents conservés dans la ” chambre noire ” du ministère de l’Intérieur par crainte d’être détruits

-Le Collectif de défense des martyrs Belaïd et Brahmi appelle Caïd Essebsi à réunir le Conseil de sécurité nationale au sujet de l’affaire des deux martyrs compte tenu de la gravité du dossier

-“Le PDL ne reconnaît pas les lois promulguées au cours des dernières années” (Abir Moussi)