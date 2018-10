Mehdi Jomaa présente la vision du Parti et son projet pour les prochaines échéances électorales lors d’un meeting populaire à Ksar Hlel

Après une série d’activités terrain et de visites régionales, le président fondateur du Parti Al Badil Ettounsi et l’ancien chef de Gouvernement M. Mehdi Jomaa assurera une série de meetings populaires en vue des prochaines échéances électorales.

Dans ce cadre, le Parti organise ce dimanche 28 octobre à Ksar Hlel, Monastir, un premier meeting populaire en la présence de plus que 3000 militants et invités des différentes régions de la Tunisie en plus de la participation d’un bon nombre de personnalités nationales politiques, experts et activistes de la société civile.

La ville de Ksar Hlel étant choisie pour sa symbolique politique et son histoire de militantisme. Mehdi Jomaa prononcera à l’occasion, un discours durant lequel il annoncera le calendrier politique d’Albadil pour 2019, ainsi qu’un plan d’action pour le Parti, il abordera également les alliance politiques du Parti et sa tendance vers l’unification autour d’un projet politique, économique et social alternatif pour tous les Tunisiens.