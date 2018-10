Le Comité Electoral Indépendant affirme que le dossier de la JSK relève de son champ de compétence

Le Comité Electoral Indépendant de la Fédération Tunisienne de Football a indiqué mercredi dans un communiqué que le dossier de l’Assemblée générale élective de la JS Kairouan relève de son champ de compétence, sur la base d’une réserve formulée par les adhérents et d’une demande présentée par plusieurs membres de l’ancien comité directeur.

L’instance ajoute qu’elle se fonde sur les statuts adoptés par les clubs dont la JS Kairouan et qui sont des lois contraignantes.

Le communiqué qui intervient en réponse au communiqué publié par le Comité national olympique tunisien (CNOT) en rapport avec la JS Kairouan, précise que “les têtes de listes ou leurs représentants, lors d’une réunion avec le comité des élections, tenue au siège de la ligue régionale de Kairouan, ont exprimé leur attachement à la tenue des élections à la date déjà fixée et sous la supervision du comité électoral de la FTF, et se sont mis d’accord sur tous les points concernant l’organisation”.

Le comité a par ailleurs rejeté le communiqué publié par le Comité national olympique tunisien (CNOT) estimant que ce dernier n’est pas habilité à intervenir dans ce dossier, et affirmant que l’AG élective du club se tienda à sa date prévue, soit le 26 octobre courant à partir de 13h00, à la salle Aziz Miled à Kairouan.

Le CNOT avait appelé mercredi le ministère de la jeunesse et des sports, en tant qu’autorité de supervision des structures sportives à “intervenir d’urgence afin de faire respecter la loi et mettre fin aux abus de la Fédération tunisienne de football”.

Le Comité olympique tunisien avait indiqué qu’il informerait le Comité international olympique, la Fédération internationale de football et la Confédération africaine de football (CAF) de ” ces violations afin de mettre fin au chaos qui menace la scène sportive tunisienne”.

“Les amendements aux statuts de la Fédération tunisienne de football lors de son assemblée extraordinaire du 24 août 2018 sur la base desquels a été prise la décision de dissolution du comité directeur élu de la JS Kairouan sont nuls et non avenus en raison du dépassement par la FTF de son champ de compétence qui lui a été délégué par le ministère”, avait indiqué le communiqué.

Le CNOT estime que la décision de dissolution du comité directeur élu de la JS Kairoun présidé par Hafidh Allani “est nul étant l’émanation d’une autorité non compétente et non qualifiée juridiquement, ceci par souci de préservation de l’indépendance de l’association et de son comité directeur élu, seul représentant légitime”.

La FTF avait annoncé que trois listes étaient en lice pour l’élection du comité directeur de l’association aghlabide pour un mandat de deux ans (2018-2020). Elle a précisé sur son site officiel que les candidats en course sont Rafik Hargam, Taoufik Seboui et Mohammed Al-Mameni.