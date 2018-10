Tunisie  : Manifestation de soutien à Ahmed Friaa

Une manifestation sera organisée, vendredi 26 octobre, pour soutenir l’ancien ministre de l’Intérieur, Ahmed Friaa, suite à l’émission d’une interdiction de voyage à son encontre et la réouverture de son procès suite à la demande de l’IVD.

En juillet 2012, Ahmed Friaa a été jugé et a bénéficié d’un non-lieu lors du procès qui lui avait été intenté pour son rôle dans la répression contre les manifestants de Thala et Kasserine en 2011 ainsi que dans le procès des blessés et martyrs de la révolution dans le Grand-Tunis et 5 autres gouvernorats.

La manifestation organisée par la société civile aura lieu devant le gouvernorat de Zarzis, ville natale d’Ahmed Friaa.