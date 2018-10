Tunisie – ISIE : L’élection d’un président par intérim est compliquée et aura des répercussions sur le fonctionnement de l’Instance

Anis Jarbouii, membre de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) estime, dans une déclaration lundi à la TAP que l’élection d’un président par intérim est “une question compliquée (…) qui aura des répercussions sur le fonctionnement de l’ISIE”.

Il a ajouté que le président démissionnaire Mohamed Tlili Mansri assure, à présent, la gestion des affaires courantes jusqu’à l’élection, par le parlement, d’un nouveau président, rappelant que les groupes parlementaires avaient convenu de la nécessité de résoudre cette question dans les meilleurs délais.

Jarbouii a fait observer que Mohamed Tlili Mansri n’est plus, par conséquent, habilité à émettre des décisions réglementaires y compris celles relatives au processus électoral. Il a mis l’accent sur la nécessité, pour le parlement, de trouver une solution à cette question à l’approche des échéances électorales de 2019.

L’ISIE, a-t-il affirmé, poursuit ses activités normalement et attend l’élection d’un nouveau président pour remédier à certaines lacunes réglementaires et structurelles observées lors des élections municipales et en prévision des élections présidentielle et législatives de 2019.