Championnat d’Espagne (9e journée)  : Où regarder Real vs Levante ?

Le Real Madrid reçoit Levante en match comptant pour la 9e journée du championnat d’Espagne, samedi 20 octobre à 12h.

Avec 14 points au compteur et seulement 5e du classement, les Merengues sont dans l’obligation de l’emporter, sachant qu’ils n’ont pas enregistré la moindre victoire depuis le 22 septembre dernier.

La pression dans la Maison Blanche est palpable, et ce d’autant plus que Levante, certes 10e du classement actuellement, avait tenu en échec, à Bernabeu, les Ronaldo, Benzema et autres Sergio Ramos et Gareth Bale. Et si d’aventure le match se solde autrement que par une victoire, Julen Lopetegui aura de soucis à se faire.

Et ce n’est pas tout : le classico aura lieu le 28 octobre. De quoi donner du tournis supplémentaire au technicien espagnol. Real est réellement en danger!

La rencontre sera retransmise sur les antennes de BEIN Sports à partir de 12h.