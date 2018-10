Tunisie : Le PDL dénonce la politique d’exclusion exercée par les médias audiovisuels à son encontre

Le Parti Destourien Libre (PDL) a dénoncé la politique d’exclusion et de exercée par les médias audiovisuels, en particulier.

Dans une déclaration, le parti regrette la non couverture de ses activités par ces médias et l’absence de ses membres dans les plateaux radio et TV.

Le PDL critique le peu d’intérêt accordé par les médias audiovisuels aux meetings et conférences de presse organisés par le parti, mettant en garde contre la déviation du service publique du principe de neutralité et d’égalité des chances entre les différents acteurs politiques.

Il déplore, dans sa déclaration, une politique d’exclusion et de marginalisation d’un parti d’opposition qui a sa place sur la scène nationale, porteur d’une alternative au pouvoir en place qui a prouvé son échec.

Le PDL annonce qu’il entamera des actions sur le terrain pour dénoncer “une politique médiatique injuste”.

Il appelle la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle à assumer pleinement ses responsabilités de contrôle et de régulation et à intervenir pour imposer le respecter du pluralisme et de la liberté d’expression.