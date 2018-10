Tunisie – Alerte météo : Des pluies importantes à l’extrême Nord du pays, le Cap-Bon et la région du Sahel

Un temps pluvieux-orageux persiste cette journée du samedi 13 octobre 2018 et demain dimanche 14 octobre 2018, sur la plupart des régions, selon un bulletin de l’Institut National de Météorologie (INM), publié samedi.

Des pluies importantes seront enregistrées, notamment sur les gouvernorats de l’extrême nord du pays, le Cap-Bon et la région du Sahel. Ces quantités varieront entre 40 et 70 mm et atteindront localement 100 mm avec des chutes de grêle par endroits et des vents forts atteignant temporairement 80 km/h sous orages.