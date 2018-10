Tunisie : Réunion sur l’évaluation des volets organisationnels et sécuritaires du début de la saison sportive

Une séance de travail s’est tenue vendredi matin sous la présidence de Majdouline Charni, ministre de la jeunesse et des sports au siège du département en présence du secrétaire d’Etat aux sports Imed Jabri, du gouverneur de Ben Arous Abdellatif Missaoui ainsi que de plusieurs cadres des ministères de la jeunesse et des sports et de l’intérieur, de la poste Tunisienne et des représentants des fédérations sportives.

La séance de travail a été consacrée à l’évaluation des volets organisationnels et sécuritaires en ce début de saison ainsi que les mesures prises pour l’entrée des supporters dans les enceintes sportive.

Les membres présents ont également examiné la stratégie mise en place par le ministère de la jeunesse et des sports dans sa lutte contre les actes de violences dans les stades.

Il a par ailleurs été souligné la nécessité de renforcer davantage la coordination entre les différentes parties concernant le système de vente en ligne des billets d’accès aux stades.