CAN-2019 – Tunisie-Niger : “Imposer un jeu rapide et empêcher l’adversaire de prendre confiance” (Benzarti)

“Nous sommes tenus d’imposer notre jeu et d’être rapides pour éviter que l’adversaire ne prenne confiance en ses capacités”, a déclaré le sélectionneur national Faouzi Benzarti lors d’une conférence de presse à la veille du match qui opposera à Radès, l’équipe tunisienne à son homologue nigérienne pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations (Cameroun 2019).

“La sélection est fin prête pour la confrontation de samedi et la préparation a été ponctuée de réunions techniques quotidiennes avec joueurs, consacrées à l’examen des plans tactiques”, a fait savoir Benzarti, assurant que chaque joueur connait parfaitement le rôle qui lui est dévolu.

Le sélectionneur a, en outre, mis en garde contre le fait de ne pas sous-estimer l’adversaire, expliquant que la lourde défaite essuyée par le Niger devant l’Egypte (6-0), ne reflète pas vraiment la valeur de cette équipe qui à, certes, de ses faiblesses, mais qui compte en son sein des joueurs de qualités qui peuvent faire la différence.

Il s’est félicité du travail effectué tout le long de la semaine et de la bonne ambiance entre les joueurs, affirmant que le staff technique ne laissera rien au hasard et a étudié minutieusement tous les grands et petits pour que l’équipe fasse une bonne prestation et remporte le match.

Pour ce qui est de la formation rentrante, Faouzi Benzarti affirme avoir quasiment défini le onze rentrant avec notamment, Farouk Ben Mustapha dans les cages.

L’axe de la défense sera formé par Yassine Meriah et Dylan Bronn avec Hamdi Neguez et Oussama Haddadi sur les côtés.

En milieu de terrain, Benzarti comptera surGhaylène Chaalali, Ilyess Skhiri, Naim Sliti, Bassem Srarfi et Falhreddine Ben Youssef et Taha Yassine Khénissi gardera, quant à lui, sa place à la pointe de l’attaque.

De son côté, le sélectionneur-adjoint, Mourad Okbi, a rappelé que la devise du staff technique est celle de ne convoquer que les joueurs compétitifs, avec quelques exceptions selon les besoins tactiques.

Okbi a expliqué que la dernière liste a enregistré la convocation de quelques jeunes éléments, lesquels ont fait montre de grandes aptitudes avec leurs équipes respectives, à l’instar d’Aymen Ben Mohamed, Firas Belarbi, Jassem Hamdouni et Firas Chaouat.

Il y a lieu de noter que la formation tunisienne évoluera samedi sans Wahbi Khazri, Issam Jebali, Ali Maaloul et Syam Ben Youssef, blessés.

La Tunisie, rappelle-t-on, occupe la tête du Groupe J avec 6 points, devant l’Egypte (3 points), tandis que le Niger partage la 3e place avec l’Eswatini (ndlr: nouveau nom du Swaziland) avec un seul point chacun.