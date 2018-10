Première édition des Journées Culturelles de Carthage pour les artistes tunisiens à l’étranger

Les Journées Culturelles de Carthage pour les artistes à l’étranger a pour objectif la valorisation de l’aspect culturel et créatif de la diaspora tunisienne à l’étranger, a fait savoir le directeur de la manifestation Mohamed Ahmed Gabsi, lors d’une conférence de presse tenue à la Cité de la Culture.

La première édition des Journées Culturelles de Carthage pour les artistes à l’étranger, qui se tient du 13 au 19 octobre 2018, s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle approche de la migration, a souligné Gabsi lors de la conférence tenue, hier mercredi, au Théâtre des Régions en précisant que cette nouvelle manifestation culturelle est une occasion pour la diaspora de faire connaitre ses créations à l’échelle nationale.

La célébration de la création tunisienne à l’étranger est une mise en application d’un accord de partenariat entre les ministères des affaires culturelles et sociales, qui stipule aussi l’appui des centres sociaux tunisiens à l’étranger avec un volet culturel, a-t-il mentionné.

Le directeur a, par ailleurs, signalé que le comité d’organisation a reçu quelques 300 demandes de participation aux différents domaines artistiques, faisant remarquer que la sélection de la liste finale des participants s’est appuyée sur des critères précis, à savoir la disposition géographique et le caractère “exclusif” de l’œuvre artistique.

De son côté, le directeur général de l’établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques, Mohamed Hédi Jouini a déclaré que les Journées Culturelles de Carthage pour les artistes à l’étranger est un message de gratitude de la part de la Tunisie à ses enfants créateurs à l’étranger, ajoutant que cette manifestation culturelle s’inscrit, aussi, dans le cadre du renforcement de la diplomatie culturelle tunisienne et ceci en collaboration avec le ministère des affaires sociales et celui des affaires étrangères.

Le coup d’envoi de ce nouveau-né de la scène culturelle tunisienne sera samedi 13 octobre à partir de 18h avec l’inauguration d’une exposition dans le hall principal de la cité de la Culture portant sur des thématiques de la migration, des arts plastiques et de la sculpture.

La cérémonie d’ouverture rendra hommage à plusieurs figures artistiques tunisiennes de la diaspora, à savoir feu Hédi Guella, Dorra Zarrouk, Ahmed Hafiane, Tarak Mami, Aboubaker El Ayedi, Kamel Bouagila, Hassouna Mosbahi, Tahar Bakri, Habib Selmi, ou encore Samia Orasemane qui dirigera les rênes d’une soirée, celle du 16 octobre 2018. En plus des hommages, la cérémonie d’ouverture sera marquée par un concert signé l’artiste résidente aux Etats Unis Emel Mathlouthi.

Présente lors de la conférence, Emel Mathlouthi a exprimé son enthousiasme et son engagement. Evoquant son concert d’ouverture, Mathlouthi a indiqué qu’elle présentera des morceaux anciens qui ont fait son succès mais également des reprises et des nouveautés.

Tout au long de cette édition placée sous le signe de l’inédit et de la recherche, de nombreux artistes et intellectuels, principalement tunisiens vivant à l’étranger se produiront dans les différentes disciplines artistiques.

En effet, du 13 au 19 octobre, les Journées Culturelles de Carthage pour les artistes à l’étranger sera un moment d’évasion et de découvertes des créations des artistes tunisiens vivants à l’étranger à travers la poésie, la littérature la musique et la peinture.

Cette manifestation culturelle qui se démarque par son aspect social mettra la lumière sur les problématiques de l’émigration, à travers le regard des artistes et des intellectuels des diasporas.

Parmi les moments phares de cette manifestation, une rencontre avec l’écrivain tunisien Habib Selmi, un récital de musique classique signé Hager Hanana, un concert de jazz de Amine Madani, du Blues avec Lina Ben Ali. Ces journées culturelles proposeront aussi un récital dédié à la poésie de la migration, en plus d’un spectacle signé la comédienne Samia Orasemane et dont les revenus seront versés au Fonds de solidarité 1818 au profit des victimes des inondations de Nabeul.

La soirée de clôture des Journées de Carthage pour les Artistes tunisiens à l’Etranger aura lieu le vendredi 19 octobre à 21h00 avec la participation des artistes Khaled Ben Yahya et Imed Alibi.