CAN-2019/Qualifs (3e et 4 journées) : La double confrontation Sierra Leone-Ghana annulée

La double confrontation entre la Sierra Leone et le Ghana prévue les 11 et 14 octobre, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (groupe F), a été annulée en raison du conflit entre la Fifa et la Sierra Leone, a annoncé mercredi la onfédération africaine de football (CAF).

“Les matchs de qualifications Ghana – Sierra Leone et Sierra Leone – Ghana des 11 et 14 octobre respectivement ont été annulés”, a tweeté la CAF.

La Fifa a suspendu la Fédération sierra-léonaise de football (SLFA) le 5 octobre en arguant d’une “ingérence” des autorités politiques dans le fonctionnement de la Fédération.

La Fédération internationale reproche au ministre des Sports le limogeage de la présidente et du secrétaire général de la SLFA Isha Johansen et Chris Kamara. Tous deux sont accusés par le gouvernement sierra-léonais de corruption, matchs truqués et direction défaillante.

Mardi, la Fifa a exigé le rétablissement officiel de la présidente Johansen.

A la veille de la troisième journée des éliminatoires, la Sierra Leone et le Ghana comptent trois points tout comme le Kenya et l’Ethiopie. Les deux premiers se qualifient pour la CAN2019 au Cameroun.