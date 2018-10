Nabeul – Inondations : Aucun cas d’épidémie détecté

Aucun cas d’épidémie ni d’intoxication alimentaire n’a été détecté, après les inondations du 22 septembre 2018, au Cap Bon, déclare, lundi, à l’agence TAP, le directeur régional de la santé préventive à Nabeul, Omar Selimi.

Depuis le 24 septembre jusqu’à dimanche 7 octobre 2018, il a été procédé à la désinfection de 1500 maisons dans huit délégations et au nettoyage de 165 établissements éducatifs et 80 locaux et entreprises. D’autres interventions similaires sont prévues au cours de cette semaine.

Par ailleurs, 1100 analyses ont été effectuées au niveau des réservoirs et des réseaux de la SONEDE (Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux).

En outre, 730 visites de contrôle de l’hygiène dans les commerces, les usines et les établissements hôteliers et éducatifs ont donné lieu à la saisie de 102 tonnes de produits alimentaires et de 11 500 œufs impropres à la consommation.