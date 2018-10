CAN-2019 (Eliminatoires/GrJ) – Tunisie-Niger : Début du stage des Aigles de Carthage

La sélection Tunisienne de football est entrée lundi après-midi en stage de préparation à Tunis, en vue de sa double confrontation face au Niger, pour le compte des 3e et 4è journées des qualifications à la Coupe d’Afrtique des nations CAN-Cameroun 2019 (groupe J), prévue samedi 13 octobre au stade Olympique de Radès à partir de 19H15 et mardi 16 du même mois au stade du Général Senyi Kountche à Niamey à 16h00.

Le groupe devrait être au complet mardi soir avec l’arrivée des défenseurs Yassine Meriah (Olympiakos/Grèce) et Dylon Bron (La Gantoise/Belgique), le milieu offensif Seifeddine Khaoui (Caen/Franc) et le latéral gauche d’Al Ahly d’Egypte Ali Maaloul.

Maaloul qui s’était blessé lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions d’Afrique face à l’ES Sétif (Algérie), sera soumis dès son arrivée, à une série d’examens médicaux et à la lumière des résultats, un programme de soins spécifiques lui sera établi par le staff médical.

Par ailleurs le staff technique conduit par le sélectionneur national Faouzi Benzarti a operé un changement dans le programme de préparation de lundi et mardi, en se contentant de séances de décrassage à la salle de musculation de l’hotel de résidence de l’équipe et a annulé la séance d’entrainement programmée lundi soir au stade Chadly Zouiten.

La première séance se déroulera mardi soir à partir de 18h00 au stade Chedly Zouiten et le reste du programme est inchangé. Faouzi Benzarti rappelle-t-on, a convoqué lundi le milieu de l’Etoile Firas Belarbi et du CS Sfaxien Jassem Handouni, pour remplacer Wahbi Khazri et Issam Jebali, blessés.

Les Aigles de Carthage vainqueurs lors des deux premières journées de l’Egypte (1-0) et du Swaziland (2-0), occupent la tête du Groupe 10 avec 6 points, devant les Pharaons (3points) et le Swaziland et le Niger 3è avec 1 point.