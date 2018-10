Nabeul – Inondations : 1856 maisons endommagées

La commission technique chargée de recenser les dégâts occasionnés aux maisons par les inondations survenues au Cap Bon, le 22 octobre 2018, a clôturé ses travaux : 1856 maisons endommagées ont été recensées, fait savoir, mardi, à l’agence TAP, la gouverneure de Nabeul, Salwa Khiari.

Pour sa part, la commission des affaires sociales a entamé, lundi soir, l’évaluation des dégâts au niveau des meubles de ces maisons, parallèlement à la poursuite des travaux de la commission de chargée de l’évaluation des dommages dans le secteur agricole.

Par ailleurs, une réunion a eu lieu, lundi, au siège du gouvernorat, entre le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Zied Ladhari, et des représentants de la Banque mondiale, de l’ONU, de la commission européenne et de la FAO, pour prendre connaissance de l’impact des inondations et des moyens nécessaires pour réparer les dégâts.

Une autre réunion est prévue, mercredi prochain, entre les représentants de ces organisations et les municipalités les plus sinistrées du Cap Bon, pour s’informer des premières conclusions des commissions d’évaluation.