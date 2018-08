Tunisie : Des pluies intenses et orageuses attendues cet après-midi sur les régions d’extrême nord

Des pluies localement orageuses et intenses sont attendues, cet après-midi, sur les régions de l’extrême nord et les régions de Siliana, Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid et Sfax et aussi la région du Sahel, a annoncé, dimanche, l’Institut National de la Météorologie (INM), dans un bulletin spécial.

Ces pluies seront d’un volume cumulé d’une journée, estimé à 50mm, a ajouté la même source, ajoutant que des chutes de grêle seront observées dans certains endroits et le vent soufflera d’une vitesse dépassant 80km/ heure lors de l’apparition des orages.