La France prend la tête du classement FIFA , la Tunisie 24 eme

Le nouveau classement des nations FIFA vient d’être publié par la fédération internationale de football (FIFA). L’équipe de France, après sa victoire à la Coupe du monde a officiellement pris la première place.

Le Top 10 a connu un changement important avec le retour de la France au sommet (1726 pts), devant la Belgique (1723 pts) et le Brésil (1657 pts).

La Croatie, finaliste malheureuse du Mondial russe, est quatrième avec 1643 pts, tandis que l’Angleterre, 4e au Mondiale-2018, retrouve à nouveau

le Top 10 et se positionne à la 6e place avec 1615 pts.

L’Argentine de Lionel Messi quitte pour sa part le Top 10 après un parcours décevant au Mondial russe et recule de six places (11e avec 1574

pts).

L’Allemagne, championne du monde au Brésil (2014) mais éliminée dès le premier tour en Russie, quitte aussi le Top 10 après plusieurs années et se

retrouve 15e.

De son coté, La sélection nationale tunisienne a perdu trois places dans le classement mondial passant à la 24ème place après avoir remporté un seul de ses trois matches de poule en Russie.

la Tunisie avec un total de 1498 points, occupe la 24ème place au classement FIFA , avec le Senegal devant la République démocratique du Congo (37e), le Ghana (45e), le Maroc (46e), le Cameroun (47e), le Nigeria (49e), le Burkina Faso (52e), le Mali (63e), le Cap-Vert (64e) ,l’Egypte (65e) et l’Algerie (66e).

Le classement mondial FIFA est radicalement bouleversé par la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 et l’adoption d’un nouveau mode de calcul.

Si l’ancienne formule de calcul du classement était basée sur la moyenne de points obtenus sur une période de temps donnée, la nouvelle formule

– approuvée par le Conseil de la FIFA en juin à l’issue d’une longue période d’analyse – s’appuie quant à elle sur l’ajout ou le retrait de points à l’issue de chaque match, suivant le résultat de celui-ci. Parmi les principaux changements opérés, les équipes inactives conservent à présent leur total de points, et leurs anciens matches ne sont plus dévalorisés. Cependant, il est désormais possible de perdre des points en perdant ou en faisant match nul face à une opposition plus faible, bien que les matches à élimination directe des compétitions majeures, telles que la Coupe du Monde de la FIFA™, fassent exception à cette règle.

Le prochain classement mondial de la FIFA sera publié le 20 septembre

2018.

Top 10:

1- France 1726 pts (+6)

2- Belgique 1723 pts (+1)

3- Brésil 1657 pts (-1)

4- Croatie 1643 pts (+16)

5- Uruguay 1627 pts (+9)

6- Angleterre 1615 pts (+6)

7- Portugal 1599 pts (-3)

8- Suisse 1597 pts (-2)

9- Espagne 1580 pts (+1)

— Danemark 1580 pts (+1).