Festival de Carthage : Majida Roumi chante pour la Tunisie, l’amour et le romantisme

Devant plus de 8 mille spectateurs, la chanteuse libanaise Majida Roumi a chanté et enchanté ses admirateurs venus nombreux, mercredi, à la dernière soirée avant la clôture de la 54ème édition du festival international de Carthage.

L’ambassadrice de la chanson douce et distinguée a chanté ses chansons les plus émouvantes et les plus connues de son riche et célèbre répertoire dont ” Aynaki layali Sayfiyya “, ” Am Yasalouni “, ” Ismaa Kalbi “, ” La Taghdibi “, ” Khodni Habibi “, ” Aslama “, en révérence à la Tunisie et à son peuple.

Elle a également interprété la célèbre chanson ” Itazalt Al Gharam ” accompagnée par le public, transformé durant la soirée en chorale.

Par ailleurs, la chanteuse libanaise a chanté ” Matrahak Bialbi ” ainsi que “Kalimat ” de Nizar Kabani. Elle a aussi présenté ses nouveaux titres ” Ya Bladi “, ” Horriya”, ” La Tasaal ” et ” Milli “.

La cantatrice a tenu à rendre hommage au public mythique de Carthage en lui offrant un bouquet de chansons puisées dans le répertoire musical tunisien en chantant les éternelles de Saliha ” Ah Ya Khlila ” et ” Khali Baddalni ” avec son style distingué et sa voix de velours tout en préservant l’âme de ses chansons authentiques. L’interprétation originale des chansons tunisiennes a su touché le public qui a tenu à acclamer et chanter avec la chanteuse libanaise tout au long de la soirée.

Ainsi Majida Roumi a offert une soirée d’exception, une manière d’exprimer sa gratitude au public tunisien et sa reconnaissance au festival de Carthage qui lui a offert la scène mythique du théâtre romain au début de sa carrière ce qui lui a permis de réaliser son rêve et d’entamer son parcours extraordinaire.