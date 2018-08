Tunisie : Le fadiste légendaire Camané ce soir au festival international de Hammamet

Le public de la 54ème édition du festival international de Hammamet aura rendez-vous ce soir avec le chanteur portugais, le fadiste légendaire Camané.

Le premier contact de Camané avec le fado a eu lieu un peu par hasard, lors d’une période de convalescence d’une maladie infantile.

Il a fouillé dans la collection de ses parents et a découvert les grands noms du fado: Am?lia Rodrigues, Fernando Maur?cio, Maria Teresa de Noronha, Alfredo Marceneiro et Carlos do Carmo …

A partir de cette date et jusqu’en 1979, la victoire de l’événement “Great Night of the Fado” fut un pas en avant. Suite à cette participation, il a enregistré des œuvres et fait plusieurs présentations publiques.

Camané a joué dans plusieurs maisons de fado, tout en faisant partie de la distribution de plusieurs productions dirigées par Filipe La Féria (le plus important réalisateur portugais de comédies musicales) comme “Great Night”, “Maldita Coca?na” et “Cabaret”.