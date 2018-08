Mercato : Le C.Africain annonce le retour de Oussama Darragi

Le C.Africain a annoncé jeudi le retour du milieu de terrain Oussama Darragi pour deux saisons après avoir résilié son contrat avec le club marocain le Widad Casablanca.

Darragi avait été transféré en décembre 2017 au club qatari Um Salal SC avant de rejoindre le club marocain le Widad sur recommandation de l’entraîneur Faouzi Benzarti.

Le départ du technicien tunisien pour entrainer les Aigles de Carthage a précipité le départ également de l’ex-sang et or.

Oussam Darragi a passé le plus clair de sa carrière avec l’Espérance (2007-2012) avant de rejoindre le club suisse de FC Sion (2012-2013) et de retourner de nouveau au club sang et or (2013-2015). Après une courte expérience avec le club saoudien A-Raed (2015-2016) il endosse le maillot du CA Bizertin (2016-2017) avant de rejoindre le C.Africain (2017) puis le club qatari et la formation marocaine.