Tunisie : Le rapport de la COLIBE légitime la dislocation de la société (parti Ettahrir)

Le Parti Ettahrir (Parti islamiste) a critiqué mercredi le rapport de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE) qui, a-t-il dit, ” vient légitimer la dislocation de la société et son affranchissement de toute idéologie religieuse morale “.

” La COLIBE n’est pas habilitée à traiter de questions qui touchent les constantes religieuses “, a-t-il lancé lors d’une conférence.

Selon le président du bureau politique du parti, Abderraouf Amri, ” les membres de la Commission ignorent le fiqh islamique et ses sciences et ne sont pas dotés des mécanismes de la connaissance scientifique pour parler de la Chariâa “.

Créée en vertu d’un décret présidentiel n°111 daté du 13 août 2017, la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE), avait publié le 12 juin dernier son rapport final comportant ses recommandations jugées en conformité avec la Constitution tunisienne de 2014 et les obligations internationales du pays en matière des droits humains.

Présenté, le 8 juin dernier, au président de la République, le rapport a suscité une polémique et des réactions mitigées entre ceux qui ont approuvé son contenu et ceux qui l’ont attaqué allant même jusqu’à accuser les membres de la Commission, et en particulier sa présidente Bochra Belhaj Hmida, de mécréance.

Le rapport de la COLIBE réclame, notamment, l’égalité dans l’héritage, l’annulation de l’obligation de la dot dans le mariage et le délai de viduité, ainsi que l’égalité dans l’attribution de la nationalité et le choix du nom de famille, l’abrogation de la peine de mort et l’incrimination de l’incitation au suicide.