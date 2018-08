Tunisie : “Nous veillerons à travailler davantage pour améliorer le rendement du groupe” (Benzarti

Le nouveau sélectionneur national, Faouzi Benzarti, a assuré que la sélection tunisienne compte un groupe de joueurs dotés d’un assez bon niveau technique.

“Nous veillerons durant la prochaine période à travailler davantage et à partir des points positifs pour améliorer le rendement collectif et les résultats”, a-t-il déclaré jeudi, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du nouveau staff technique à la tête des aigles de Carthage.

Benzarti se dit heureux et honoré d’avoir été sollicité pour tenir les reines de la sélection, estimant que cette nouvelle expérience sera bien différente de celles qui l’ont précédé (1994 et 2010) vu les circonstances des deux premières.

“Cette fois-ci, la question a été réfléchie et examinée avec pour principale finalité; préparer la sélection aux prochaines échéances et bien négocier les qualifications pour la coupe d’Afrique des nations 2019 et le mondial 2022”, a-t-il encore ajouté.

S’agissant de la participation tunisienne au mondial de la Russie, Benzarti estime que “la sélection ne peut réussir qu’avec un staff tunisien et qu’elle a démontré un bon niveau technique, excepté la prestation quelque peu fébrile face à la Belgique”.

De son côté, le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Jari a expliqué que le choix porté sur Faouzi Benzarti pour conduire les aigles de Carthage durant les deux prochaines années, est un choix étudié auquel s’est attelée une commission qui a examiné plusieurs dossiers de candidatures pour s’accorder enfin sur le profil de l’expérimenté Benzarti.

Par ailleurs, Jari a indiqué avoir procédé au sein de la Fédération à une évaluation exhaustive aux plans technique, physique, administratif et logistique, de la participation tunisienne au mondial de la Russie. Il s’est, toutefois, abstenu d’en révéler les résultats.

Voici la nouvelle composition du staff technique des aigles de Carthage :

Sélectionneur : Faouzi Benzarti

Les deux adjoints : Meher Kanzari et Mourad Okbi

Préparateurs Physiques: Jalel Hergli et Firas Bali

Entraineur des gardiens: Hamdi Kasraoui

Conseiller technique chargé du suivi: Mbarek Zattal

Médecin: Souheil Chamli

Kinésithérapeutes: Akrem Hbiri, Mejdi Turkin Feth Neoui et Mohamed Gharbi

Nutritionniste: Anis Yaacoubi

Cardiologue: Montassar Mouelhi

Orthopédiste: Tarek Chamseddine