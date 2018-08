Fifak 2018 : 79 films tunisiens et étrangers en lice et le cinéma palestinien à l’honneur

La 33ème édition du Festival international du film amateur de Kélibia (FIFAK) se tiendra du 12 au 18 aout 2018. Dans une conférence de presse du comité directeur organisée à Tunis, la chargée de la programmation Lilia Ben Achour a fait avoir que 2730 films ont présenté leur candidature et que 79 films de 28 pays ont été retenus au final. Parmi ces 79 films figurent 19 oeuvres tunisiennes qui seront en lice dans la compétition nationale et 60 films étrangers qui concourront dans la compétition du jury international.

L’ouverture du Fifak cette année sera marquée par la projection du film palestinien “Devoir” de la cinéaste Anne Marie Jacir qui sera projeté au théâtre de plein air de Kelibia.

Le cinéma palestinien sera à l’honneur également à travers la programmation de deux autres films en l’occurrence “Ghaza, n’est pas bon pour la projection” d’Abdessalem Abou Askar et “Le perroquet” de Darine Sallem et Amjed Rachid et ce pour la soirée du 14 aout.

Le jury des longs métrages réunit l’artiste libanaise Oumaima El Khalil, l’acteur tunisien Ahmed Hefyen, la cinéaste française Claude Ibrahimoff, la comédienne Ivoirienne Naky Sy Savané et le réalisateur italien Eugenio Cappuccio.

Le jury de la compétition nationale réunit Souhir Ben Amara, Rabii Zamouri, Sofiane Rekik et Lassaad Oueslati (Tunisie) et Bochra Ijork (Maroc).

Voulant rendre hommage à des producteurs, cinéastes ou membres de jurys qui ont fait leur passage dans ce rendre-vous cinématographique, le Fifak mettra à l’honneur plusieurs noms dont la cinéaste marocaine Bochra Ijork, lauréate du grand prix du Fifak en 2005 avec son film “Karawan”. Dans ce même contexte, cette édition a créée la section “Ils ont passé par Fifak” qui sera consacrée à la projection de films de réalisateurs ayant participé aux précédentes éditions du festival et remporté le grand prix.

Outre les compétitions et les projections, le Fifak propose une série de rencontres, d’ateliers, de débats et un concours de photographie ouvert aux amateurs et étudiants en cinéma. La musique sera présente avec la troupe palestinienne “Jafra” le 14 aout et la formation “Aytama” le 15 aout.

La clôture le 18 aout sera marquée par la projection des travaux réalisés dans le cadre des différents ateliers, la remise des prix du festival et la projection des films des lauréats.