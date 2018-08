Reprise à partir d’octobre 2018 du vol Tunis-Baghdad

“La compagnie Iraqi Airways, reprendra à partir d’octobre 2018, ses vols vers la Tunisie avec l’ouverture de la ligne aérienne Tunis-Bagdad, ce qui facilitera la circulation des hommes d’affaires en provenance et à destination de l’Irak”, a affirmé, mardi, à Tunis, Majed Al Lejmaoui, ambassadeur irakien en Tunisie, a indiqué l’UTICA, dans un communiqué publié mercredi.

Prenant part à une journée d’information, tenue au siège de la Centrale patronale, sur les moyens de renforcer les relations commerciales économiques tuniso-irakiennes dans les divers domaines, il a ajouté que la Commission nationale irakienne pour l’investissement en Irak a publié une loi sur l’investissement qui a accordé plusieurs avantages et incitations aux investisseurs étrangers, notamment l’exonération de taxes pendant 10 ans à compter de la date de lancement de l’activité économique de l’entreprise et a garanti la non-nationalisation et la non-confiscation des entreprises ainsi que l’exonération des produits importés des droits de douane.

Cette journée à également permis d’examiner les opportunités d’investissement offertes par le marché irakien et l’intensification de la présence des entreprises économiques tunisiennes sur ce marché, notamment à l’occasion des grands événements économiques qui se déroulent en Irak, en particulier, la 45ème session de la Foire internationale de Bagdad, qui se tiendra du 10 au 19 novembre 2018.

A cette occasion un bon nombre d’hommes d’affaires représentant des entreprises de services et industrielles ont demandé qu’un traitement préférentiel soit accordé aux produits tunisiens lorsqu’ils entrent sur le marché irakien, compte tenu de l’exigence actuelle que le pays d’origine du matériel exporté soit européen ou américain, ce qui exclurait les produits d’origine tunisienne.

Hammadi Kooli, vice-président de l’UTICA, qui présidait cette réunion, a souligné, en présence de plusieurs hommes d’affaires intéressés par le marché irakien dans divers domaines (pharmaceutique, bois, ameublement, agroalimentaire et construction …), l’importance et l’ancienneté de l’amitié et des relations politiques, économiques et culturelles entre les deux pays, appelant le gouvernement irakien à accorder aux entreprises tunisiennes une place dans la reconstruction de l’Irak.

Pour sa part, Mounir Mouakhar, président de la partie tunisienne du Conseil d’affaires tuniso-irakien, a appelé les hommes d’affaires tunisiens à participer activement à la 45ème session de la Foire internationale de Bagdad, considérée comme la manifestation économique la plus importante en Irak et ce afin de développer davantage les opportunités de partenariat entre les entreprises économiques des deux pays, soulignant la bonne réputation dont jouissent les produits tunisiens parmi les entreprises et consommateurs irakiens.