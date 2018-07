Tunisie : Faouzi Benzarti nouveau sélectionneur national

Faouzi Benzarti a été désigné nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de football pour deux ans renouvelables en remplacement de Nabil Maaloul qui a démissionné après la Coupe du monde et parti ntrainer le club qatari Al Duhaiel, annonce la fédération Tunisienne de football, dans un communiqué.

Benzarti aura carte blanche pour la composition de son staff technique précise-t-on.

Le technicien Tunisien rappelle-t-on entrainait depuis janvier dernier le club marocain Widad de Casabanca avec lequel il a remporté en fevrier la supercoupe d’Afrique aux dépens du TAP mazembe (RD Congo).

Benzarti (68 ans) a déja dirigé l’équipe de Tunisie à deux reprises. La première fois lors de la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations en 1994 organisée en Tunisie. Il avait été appelé après le match d’ouverture des Aigles de Carthage pour remplacer Youssef Zouaoui suite à la défaite surprise concédée devant le Mali (0-2) mais n’a pas réussi à qualifier l’équipe pour le deuixème tour après le nul concédé (1-1) devant l’ex-Zaire (RD Congo actuel).

Sa deuxième expérience avec la Tunisie était en 2009 après le limogeage de portugais Umberto Cuelho. Benzarti a de nouveau échoué à qualifier la Tunisie au deuxième tour de la CAN 2010 en Angola suite aux trois nuls successifs concédés devant la Zambie (1-1), le Gabon (0-0) et le Cameroun (2-2).

Au niveau des clubs, il possède une grande expérience et a dirigé de nombreux clubs tunisiens et entrangers notamment l’Etoile du Sahel, l’Esperance St le CLub Africian, le CS Sfaxien, l’US Monastir le Raja Casablanca, Widad Casablanca (Maoc), Chabab, Charjah (Emirats Arabes Unis) outre une court passage à la tête de la sélection libyenne en 2007.

Il compte un prestigieux palmares en tant qu’entraineur avec de nombreux titres nationaux ‘championants et coupes) remportés avec l’Espérance et l’ES Sahel, la coupe d’Afrique des clubs champions en 1994 dans son ancienne édition et la super coupe d’Afrique en 1995 avec l’Esperance, la Coupe de la Confédération (CAF) en 2006 et 2015 avec l’ES Sahel, a mené le Raja Casablanca en finale du mondial des clubs en 2013 et une super coupe d’Afrique avec le Widad Casablanca en 2013.