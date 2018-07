Tunisie : Un groupe de députés du Nidaa Tounes votera pour accorder la confiance au ministre de l’intérieur (Sallami)

Le député de mouvement Nidaa Tounes, Moncef Sallami, a souligné qu’un groupe de 20 à 23 députés de son parti, voteront la confiance en faveur du ministre de l’intérieur proposé “par souci de l’intérêt du pays et pour combler la vacance au ministère en cette saison touristique qui connait son pic et face à la menace du terrorisme”.

“La réunion du bloc parlementaire en présence du directeur exécutif du parti Hafedh Essebsi a groupé 43 députés sur un total de 57”, a-t-il déclaré vendredi soir à l’agence TAP, précisant que 12 députés ont voté pour accorder la confiance, 6 se sont abstenus et 12 ont refusé d’accorder la confiance.

Sallami a estimé que la vacance du poste de ministre de l’intérieur “ne doit pas durer longtemps” et le différend entre le chef du gouvernement Youssef Chahed et le directeur exécutif de Nidaa Tounes ne soit pas être lié à la question de pourvoi de vacances au ministère, “d’autant que Hichem Fourati est un des cadres du département de l’intérieur et il est loin des tiraillements politiques et partisans”.

Il a accusé le directeur exécutif de Nidaa Tounes de “saper le parti en monopolisant les décisions à lui seul”, affirmant que la gestion du parti ” est non démocratique ” et que l’instance politique qui devait en principe prendre les décisions ne s’est plus réunie depuis 17 mois.

Sallami a critiqué également le président de la république Beji Caid Essebsi pour n’avoir pas pris de décision à l’égard du directeur exécutif du parti. “Le président Caid Essebsi avait toujours placé l’intérêt national au dessus des partis, pourquoi il n’a pas pris de décision vis-à-vis de son fils”, s’est-il interrogé.

De son côté, la députée du mouvement Ons Hattab a affirmé que le groupe des députés de Nidaa Tounes au nombre d’une vingtaine “a décidé de s’aligner à l’intérêt de l’Etat et chacun doit assumer demain sa responsabilité”.

Elle estimé dans un commentaire sur son compte facebook que “les différends sur le maintien ou non du gouvernement ne justifie pas le rejet de la confiance à accorder au ministre de l’intérieur et nous n’assumerons pas la responsabilité de cette vacance devant le peuple et la patrie”.

Le bloc parlementaire de Nidaa Tounes avait annoncé pourtant auparavant, au terme d’une réunion tenue vendredi au siège de l’ARP au Bardo en présence de son directeur exécutif Hafedh Caid Essebsi, qu’il ne votera pas pour accorder la confiance à Hichem Fourati proposé au poste de ministre de l’intérieur.

Selon le porte-parole de Nidaa Tounes, Mongi Harbaoui, cette décision a été prise à la majorité des voix au sein du bloc. “Le vote contre la confiance accordée au nouveau ministre de l’Intérieur était secret”, a-t-il dit, précisant que les avis des députés de Nidaa Tounes étaient partagés.

“Cette décision engage Nidaa Tounes, son bloc parlementaire et tous ses membres”, a-t-il affirmé. “Il n’y aura donc pas de vote en faveur du nouveau ministre de l’Intérieur proposé par le chef du gouvernement, Youssef Chahed”, a-t-il souligné.

Le bureau de l’ARP a fixé à samedi le vote de confiance au ministre de l’intérieur proposé Hichem Fourati.

Le parti Nidaa Tounes est en proie à de profondes divergences sur le sort du gouvernement Youssef Chahed depuis plusieurs semaines, rappelle-t-on.