Ligue des champions d’Afrique (4e journée) : Les premiers qualifiés connus ce week-end ?

L’Espérance de Tunis, l’Etoile du Sahel et le TP Mazembe, sont en mesure de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions dès ce week-end à l’occasion des rencontres de la quatrième journée de la phase de poules.

Il y a dix jours les Tunisiens de l’ES Sahel ont remporté une large victoire à Mbabane (3-0) et malgré tous les efforts des Swazis qui occupent la deuxième place du groupe D, on les imagine mal aller s’imposer à Sousse, fief de l’Etoile, où il est si difficile de prendre à défaut les locaux.

Une victoire et un nul entre le Primeiro de Agosto et Zesco United règlerait le problème. Ces deux dernières équipes ne comptent que deux points après la troisième journée.

Dans le groupe A, l’Espérance effectue un déplacement périlleux à Kampala. Sous la chaleur de Tunis, il y a dix jours, les Tunisiens devant leurs supporteurs avaient été cueillis à froid par les Ougandais qui menaient 2-0 après vingt-deux minutes de jeu. Les coéquipiers de l’Algérien Youcef Belaili avaient refait leur retard en trois minutes après la demi-heure de jeu mais avaient attendu la fin de la rencontre pour marquer le but de la délivrance.

Le TP Mazembe (Gr.B) est le troisième client à une qualification immédiate. Pour le moment il est le seul à avoir réalisé un sans-faute, trois matches, neuf points. Sa victoire à Lubumbashi a été laborieuse, acquise en toute fin de rencontre sur un but du remplaçant Elia Meschack.

Le MC Alger ne parle que de revanche après avoir eu le sentiment d’être passé tout prêt sinon d’une victoire en tout cas du nul en terre congolaise. Un souci pour Bernard Casoni, ancien international français et ex-joueur de l’OM, désormais coach du Mouloudia d’Alger, la blessure de Fares Hachi et la suspension d’Abderrahmane Hachoud qui l’ont obligé à

utiliser une nouvelle fois certains joueurs hors de leur poste de prédilection. Mais tant qu’on a la foi. Et les “Corbeaux” ne sont pas infaillibles.

L’autre rencontre s’annonce serrée entre le Difaâ El Jadida et l’ES Sétif. Lors de la première partie, les Sétifiens, chez eux, après avoir été menés 1-0 après seulement quatre minutes de jeu avaient attendu 85 minutes avant de se libérer en prenant les trois points en jeu. Ils avaient dans un premier temps égalisé à la 21e minute.

Le groupe C est le plus serré puisque les quatre équipes se tiennent en deux points. On attendait mieux des deux derniers champions d’Afrique. Le tenant du titre, le Wydad de Casablanca ne compte que cinq points et son prédécesseur au palmarès, Mamelodi Sundowns, n’en a, lui, collecté que deux. Les chasseurs de têtes couronnées s’appellent Horoya AC de Conakry

et surtout l’étonnant AS Togo-Port, inconnu au bataillon.

Le WAC et les Sundowns reçoivent tous les deux, respectivement Horoya et Togo-Port. Tout point concédé par l’un ou l’autre constituerait une petite gifle à la logique sportive.

Programme des matchs (4e journée)

Groupe A

Samedi 28 juillet

Kampala CCA – Espérance

Township Rollers – Al Ahly

Groupe B

Vendredi 27 juillet

Difaâ el Jadida – ES Sétif

Samedi 28 juillet

MC Alger – TP Mazembe

Groupe C

Vendredi 27 juillet

Mamelodi Sundowns – AS Togo-Port

Samedi 28 juillet

WAC – Horoya AC

Groupe D

Vendredi 27 juillet

Etoile du Sahel – Mbabane Swallows

Primeiro de Agosto – Zesco Utd.