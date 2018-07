Vendredi 27 juillet 2018 aura lieu la plus longue éclipse de Lune du siècle

L’éclipse totale de Lune la plus longue du siècle se produira dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 juillet 2018, qui sera visible sur une grande partie de l’Europe et de l’Asie mais aussi en Afrique, en Océanie et en Amérique du Sud… mais à condition qu’il fasse beau.

Pendant 1 heure et 43 minutes, la Lune sera entièrement invisible, rapporte le site web ouest-france.fr, car ce 27 juillet 2018, l’orbite de la Lune sera quasiment alignée avec celle de la Terre. Conséquence : une éclipse lunaire totale, c’est-à-dire l’ombre portée de la Terre sera visible sur la Lune, ce qui donnera l’impression que celle-ci est masquée, explique Ouest-France.

Autour de l’éclipse lunaire, le journal français explique, de façon simple, ce phénomène à travers cinq questions : Combien de temps le phénomène durera-t-il ? Regarder cette éclipse, est-ce dangereux ? Quand pourrons-nous en profiter chez nous ? Pourquoi y a-t-il si peu d’éclipses de Lune ? Pourquoi y a-t-il si peu d’éclipses de Lune ?

Source : ouest-france.fr

Dans la nuit de vendredi à samedi, la Lune mettra 1 heure 42 minutes et 57 secondes pour traverser le cône d’ombre de notre planète, ce qui sera la plus longue éclipse lunaire totale du XXIe siècle ! Le phénomène complet, lui, durera plus de six heures

Regarder cette éclipse, est-ce dangereux ?

Non, pas du tout. Contrairement à celle du Soleil, la « lumière » de la Lune n’est pas dangereuse : vous pourrez apprécier le spectacle sans aucun danger, voire observer le phénomène avec des jumelles.

Quand pourrons-nous en profiter chez nous ?

À l’est de l’Hexagone, de Biarritz à Valenciennes en passant par Poitiers et Paris, l’éclipse totale sera visible à partir de 21 h 30. À Brest, à partir de 21 h 55. La fin de l’éclipse totale est prévue pour 23 h 13, jusqu’à la sortie de la Lune de la pénombre de la Terre à 01 h 28.

Pourquoi y a-t-il si peu d’éclipses de Lune ?

Alors que la Lune fait le tour de la Terre en 27 jours, pourquoi n’y a-t-il que quelques éclipses lunaires par an ? Le plan orbital de la Lune est incliné de 5 degrés, ce qui fait qu’elle est rarement dans l’orbite parfaite de la Terre..

Alors, n’hésitez pas à sortir vos lunettes d’observation pour l’occasion ! Et gardez-les au chaud : du 3 au 5 août prochains se tiendront les 28e Nuits des étoiles. Nous y reviendrons.

