JAJ-2018 – Escrime : 1 médaille d’argent et 3 bronze pour la Tunisie

Les escrimeurs Tunisiens ont obtenu une médaille d’argent et trois en bronze lors des épréuves individuelles de l’escrime disputées lundi au centre sportif féminin de Ben-Aknoun, dans le cadre des 3es Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 d’Alger (18-28 juillet).

La médaille d’argent à été décrochée par Amenallah Hemissi dans le concours du sabre et les trois bronze par Mejri Rayane et Tarek Sayari en épée et et Mohamed Feniche au fleurêt .

Resultats

Sabre

1- Moatez Adham (Egypte)

2- Hemissi Amenallah (Tunisie

3- Dekkar Nizar (Algérie)

– Bounaceur Belsem (Algérie)

Epée :

1- Saleh Mohamed (Egypte)

2- Keraira Mohamed Chérif (Algérie)

3- Sayari Tarek (Tunisie)

Mejri Rayane (Tunisie)

Fleuret :

1- Mady Yahia (Egypte)

2- Albert Virgil (Algérie)

3- Fenniche Mohamed (Tunisie)

– Fellah Dani-Adam (Algérie)