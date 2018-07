Echo de la cité de la culture : Commémoration du 40ème jour de la disparition du grand écrivain et universitaire Houcine El Oued

Le ministère des Affaires culturelles et l’Institut de Traduction de Tunis ont organisé en collaboration avec l’Association tunisienne pour l’éducation et la culture une cérémonie de commémoration du 40ème jour de la disparition de l’universitaire tunisien Houcine El Oued, à la Cité de la Culture.

A l’ouverture de cette cérémonie de commémoration, Ridha Kochtoben Président de l’Association tunisienne pour l’éducation et la culture a tenu à saluer le soutien apporté par le ministère des Affaires culturelles à cet hommage posthume à feu Houcine El Oued, en reconnaissance à sa stature d’imminent universitaire dont l’apport à l’enrichissement du patrimoine éditorial national est incontestable.

L’auteur de ” Rawaeh Al madina ” et ” Saadat Al wazir ” deux œuvres magistrales a été de tout temps engagé dans la promotion de la recherche littéraire arabe. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de recherches sur Al Motanabbi, Abi Tammam et d’autres.

En prenant la parole, Nizar Ben Saad directeur général des Lettres au sein du ministère des Affaires Culturelles a rendu un vibrant hommage à l’écrivain et chercheur mais aussi à l’homme qu’il fut imbu des nobles valeurs et du caractère généreux de sa personnalité.

Nizar Ben Saad a annoncé à cette occasion et sur recommandation ministérielle, que son département s’apprête à éditer les œuvres complètes du disparu. Pour sa part, Taoufik Aloui directeur de l’Institut de Traduction de Tunis a annoncé lui aussi le projet de traduction des deux grands romans du disparu tout en lui rendant un hommage à la hauteur de sa grande valeur intrinsèque. Les amis et membres de la famille du disparu et suite à la projection d’une vidéo retraçant quelques moments de la vie du disparu, ont apporté leurs différents témoignages sur l’homme et son œuvre.