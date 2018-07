Tunisie : Examen, en commission, du projet de loi complétant la loi sur les pensions civiles et militaires de retraite

La commission parlementaire de la santé et des affaires sociales entamera, lundi, l’examen du projet de loi N°52/2015 amendant et complétant la loi n°1985-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public.

La commission a prévu de consacrer une séance d’audition au représentant de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) avant la discussion de ce projet de loi.

Elle a déjà consacré jeudi une séance d’audition au ministre conseiller auprès du chef du gouvernement chargé du suivi des réformes majeures, Taoufik Rajhi, et au directeur général de la sécurité sociale, Kamel Madouri.