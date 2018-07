Tunisie : Résumé de l’actualité de la semaine du 8 au 14 juillet 2018

Voici le résumé de l’actualité de la semaine du 8 au 14 juillet 2018 sur la scène nationale:

Dimanche 8 juillet 2018

-Festival des cinémas arabes à Paris : ” Benzine “, de Sarra Abidi obtient le prix Ima-TV5 Monde pour le 1er long métrage de fiction

-Ghannouchi insiste sur l’importance de reprendre le dialogue (Communiqué)

-Kasserine : Le mausolée de Sidi Al-Hasnawi incendié

-Six gardes nationaux tombés en martyrs dans une embuscade près de la frontière avec l’Algérie (Intérieur)

– “La Tunisie en avant” prêt à fournir les concessions nécessaires pour rassembler les forces progressistes (Briki)

-Attaque terroriste de Ghardimaou: Mohamed Ennaceur présente ses condoléances aux familles et à l’institution sécuritaire

-L’institution sécuritaire doit rester à l’abri des tiraillements pouvant nuire à la sécurité du pays (Intérieur)

-Attaque terroriste de Ghardimaou: Report des manifestations culturelles programmées ce dimanche

-Attaque terroriste de Ghardimaou: le SNJT présente ses condoléances aux familles des martyrs

-Ennahdha et Machrou Tounès condamnent une “lâche” et “odieuse” attaque terroriste

-L’UGTT appelle à la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et à la sécurisation des zones frontalières

-L’UE condamne l’attaque terroriste ciblant une patrouille de la Garde nationale

-Attaque de Ghardimaou: Les terroristes ont utilisé une bombe artisanale avant de procéder à un tir en rafales (sources sécuritaires)

-Ghazi Jeribi: Les institutions militaire et sécuritaire se tiennent totalement prêtes à traquer les terroristes jusque dans leur terrier

-Attentat terroriste de Ghardimaou: NidaaTounes appelle à soutenir l’institution sécuritaire et militaire loin des tiraillements politiques

Lundi 9 juillet 2018

-La CONECT condamne fermement l’attaque terroriste de Ain Soltane et appelle à renforcer l’unité nationale

-Quatre individus secourus au large de Kélibia (Défense)

-Le déficit commercial atteint 8,16 milliards de dinars (INS)

-La LTDH appelle le président de la République à s’attaquer ýaux ýracines du terrorisme

-Le ministère de la femme souligne l’avancement dans la mise en œuvre de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes

-L’Union des écrivains tunisiens condamne l’attaque terroriste de Ghardimaou et appelle à faire prévaloir l’intérêt suprême du pays

-300 cas de traite des enfants enregistrés jusqu’en 2017 (Ministère)

-Attaque terroriste de Ain Soltane: Nous ne tarderons pas à venger nos martyrs (Youssef Chahed)

-Attaque terroriste de Ain Soltane: Le ministre algérien de l’intérieur affirme le total soutien de son pays à la Tunisie

– La situation sécuritaire est sous contrôle depuis des mois, affirme le ministre de la Défense

-Explosion de canal de transport de l’eau potable : L’incident est un acte non prémédité (résultat de l’enquête)

-Hommage funèbre aux martyrs de la Garde nationale: L’institution sécuritaire est toujours prête à enrayer le terrorisme, affirme Ghazi Jeribi

-Attaque terroriste de Ain Soltane: Les députés appellent à enquêter sur les déclarations médiatiques de certaines parties

-Les Etats-Unis d’Amérique condamnent l’attaque terroriste visant des membres de la Garde nationale

-La Tunisie ambitionne de réduire le taux de chômage à 12% en 2020 (ministre de la formation professionnelle et de l’emploi)

-Attaque terroriste de Ain Soltane: La Ligue des Etats arabes affirme l’entière solidarité des pays arabes avec la Tunisie

-Mokhtar Ben Nasr : Le lien établi entre la révocation du ministre de l’Intérieur et l’attaque terroriste à Ain Soltane, une surenchère politique

Mardi 10 juillet 2018

-Le conseil d’administration du FMI achève la troisième revue de l’accord en faveur de la Tunisie au titre du mécanisme élargi de crédit

-Le lait sera disponible en quantités suffisantes sur le marché, d’ici deux jours (DG de la qualité et du commerce intérieur)

-Les institutions militaire et sécuritaire doivent être tenues à l’écart ýdes tiraillements politiques, souligne l’AMT

-” L’état de santé des trois agents de la garde nationale blessés lors de l’opération terroriste de Aïn Soltana est stationnaire” (ministre de la santé)

-Le projet FLAG cible 75 femmes entrepreneures dans quatre régions du pays (Chef de projet)

-Accès aux collèges et lycées pilotes: Le seuil de 15/20 ne sera pas franchi (Ministre)

-Le Conseil de sécurité nationale examine les moyens de renforcer les capacités logistiques et opérationnelles des forces de sécurité et de l’armée

-ARP-plénière: L’attaque de Ain Soltane au cœur du débat

-Retour au système trimestriel à partir de la prochaine année scolaire (Ben Salem)

-L’ARP affirme se tenir aux côtés des institutions sécuritaire et militaire (Déclaration)

-Le président de la Liste indépendante “La Marsa change” nouveau maire de la ville

-Jendouba : Tirs contres des terroristes près de la frontière tuniso-algérienne

-La France se qualifie pour la finale de la Coupe du monde de football

Mercredi 11 juillet 2018

-Attaque de Ain Soltane : les opérations de ratissage se poursuivent

-Le service de l’extrait de naissance électronique sera assuré cette année (Anouar Maarouf)

-Mise en garde contre la consommation de l’eau en bouteille commercialisée sous la marque “Aqua Pur” (Office du Thermalisme)

-Les PME industrielles ne voient toujours pas d’amélioration dans le climat des affaires en Tunisie (Baromètre)

-Braquage à main armée d’une agence de la STB à Manar 2

-La banque mondiale octroie un financement de 1 620 millions de dinars à la Tunisie

-Figue de Djebba: Quand un produit de terroir réussit à désenclaver un territoire rural et à autonomiser sa population

– Signature de l’accord cadre relatif aux négociations sociales dans le secteur public et la fonction publique

-Signature à Pékin du mémorandum d’entente relatif à l’adhésion de la Tunisie à l’initiative chinoise ” la Ceinture et la Route ”

-Tunisie-Hollande: Examen des moyens pour réviser la convention bilatérale dans le domaine de sécurité sociale

-Approfondir le partenariat entre la Tunisie et la BM

-200 à 300 médicaments manquent, quotidiennement, des pharmacies privées (vice-président du Syndicat tunisien des propriétaires de pharmacies privées)

-Vol à main armée dans une agence bancaire à El Manar II: La somme dérobée s’élèverait à 60 mille dinars

-La HAICA reçoit les candidats au poste de PD-G de la télévision tunisienne

-Appel au ministère de la santé à intervenir d’urgence pour sauver les hôpitaux publics

-” La Tunisie est sur la bonne voie, il faut juste du courage pour accomplir les réformes” (Chef de mission du FMI)

-Le taux de croissance de la Tunisie avoisinera les 3% , au cours du 2ème trimestre 2018 (Abassi)

-Sur fond de conflit interne, une délégation des députés de Nidaa Tounes reçue par le président de la République

-Nidaa Tounes : Le deuxième congrès fixé par l’instance politique au 29 et 30 septembre prochain (déclaration)

Jeudi 12 juillet 2018

-Port de Radès: Entrée en service du système de gestion ” TOS” dans un mois (Hichem Ben Ahmed)

-STEG-SONELGAZ-ONEE: En quête d’un partenariat maghrébin pour l’échange de l’électricité au pic de la consommation

-Le patronat présente à la BM sa vision pour surmonter les difficultés économiques en Tunisie

-Onze cas d’agression contre les journalistes recensés en juin 2018

-La lutte contre la violence à l’égard des femmes nécessite le renforcement de leur autonomisation économique (Ministre de la femme)

-Municipales 2018 : La Cour des Comptes demande aux partis politiques et listes candidates de fournir un état financier de leurs revenus et dépenses

-“Les réformes ne seront pas faites pour nous plaire mais dans l’intérêt des citoyens tunisiens” (Johannes Hahn, commissaire européen)

-Adoption en plénière de 16 articles de la loi sur la déclaration de patrimoine

-Le ministère de la Santé décide le retrait de certains lots de médicaments à base de valsartan

-Essebsi invite les partenaires de la Tunisie à poursuivre leur appui

-Un intérêt accordé par la délégation de la Confédération de l’industrie indienne aux opportunités d’investissements en Tunisie

-Ghazi Jribi appelle à élever le niveau d’alerte et à tout mettre en œuvre pour la réussite de la saison touristique

-Djerba : L’attaque au couteau contre 2 policiers est un acte criminel selon le porte-parole du Tribunal

-Les huit institutions financières et de développement accorderont à la Tunisie 5, 5 milliards d’euros, dont 2,5 milliards d’euros programmés pour l’année 2018/2019 (Hahn)

-Le Commissaire européen qualifie la relation entre l’Union Européenne et la Tunisie de ” parfaite ”

-Djerba-Attaque au couteau contre deux policiers : “Un soupçon d’acte terroriste” (déclarations)

Vendredi 13 juillet 2018

-L’élu Abada Kefi s’éteint à l’âge de 72 ans

-Eclipse totale de la lune le 27 juillet, visible à partir de la Tunisie

-Examen des moyens pour restructurer le programme d’enseignement pour adultes et de lutte contre l’analphabétisme (ministre des affaires sociales)

-L’ONU félicite la Tunisie pour la publication du rapport de la COLIBE

-Le Pakistan loue le rôle de la Tunisie dans la lutte antiterroriste

-24 procès intentés en justice entre 2012 et 2018 contre des sociétés d’emploi fictives (Ministre de la formation professionnelle et de l’emploi )

-La Tunisie vit aujourd’hui le phénomène de l’ilot de chaleur (expert en changement climatique)

-La ligue des électrices tunisiennes présente son rapport sur les élections municipales de 2018

-Vague de chaleur: Appel à respecter les consignes pour éviter des problèmes de santé (Ministère de la santé)

-L’ancien garde du corps de Oussama Ben Laden maintenu en détention (déclaration)

-Sidi Bouzid-Justice transitionnelle : Ouverture du premier procès sur les événements de Menzel Bouzaiene

Samedi 14 juillet 2018

-Ouverture de la 54 ème édition du FIC : ” De Carthage à Séville “, ode à la tolérance et au dialogue entre les peuples

-Sit-in de parents d’élèves revendiquant la révision des circulaires relatives à l’accès aux collèges et lycées pilotes

-Accord entre le gouvernement et l’UGTT pour le lancement d’un nouveau round de négociations sociales dans la fonction publique et le secteur public

-La Tunisie, sur la bonne voie dans la mise en oeuvre du plan d’action du GAFI

-Quatre individus interpellés à travers la République dans le cadre de la lutte antiterroriste (Intérieur)

-SONEDE : Appel à la rationalisation de la consommation de l’eau

-Tous les médicaments et dispositifs médicaux seront disponibles pour garantir une bonne couverture médicale des pèlerins dans les Lieux Saints (Imed Hammami)

-La situation financière de la pharmacie centrale en amélioration

-Mehdi Ben Gharbia annonce sa démission de son poste de ministre

-Jeunesse : 176 mille bénéficiaires du programme national du tourisme des jeunes “Tounes Darna”