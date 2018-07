Tunisie – Météo : Baisse relative des températures à partir du lundi 16 juillet 2018

Une baisse relative des températures sera enregistrée à partir du lundi 16 juillet 2018, essentiellement, dans les régions du nord et côtières.

Les maximales seront comprises entre 33 et 37 degrés, dans les régions côtières, entre 38 et 43 degrés ailleurs et atteignant 45 degrés dans le Sud Ouest, a déclaré, samedi, à l’Agence TAP, Elyes Othman, ingénieur à l’Institut national de la météorologie (INM) .

Il a, dans ce contexte, fait savoir que les températures demeureront élevées aujourd’hui et au cours de la journée du dimanche sur la plupart des régions avec un vent de Sirocco. Les maximales varieront entre 37 et 41 degrés dans les régions de l’extrême nord et entre 40 et 47 degrés ailleurs.

Othman a précisé que les températures moyennes au cours du mois de juillet 2018, ont dépassé les normales saisonnières de 5 à 10 degrés.