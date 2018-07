Programme MEDIA UP  : Session de formation au profit des délégués régionaux du SNJT

Un groupe de délégués régionaux du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a bénéficié d’une session de formation, organisée du 9 au 13 juillet 2018 à Tabarka, dans le cadre du Programme d’appui aux médias en Tunisie (MEDIA UP), financé par l’Union européenne (UE) et géré par le Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs (CAPJC).

Objectif : Se former pour mieux encadrer.

Accompagnés par le président du SNJT (Syndicat national des journalistes tunisiens), Néji Bghouri, ces représentants régionaux ont bénéficié de plusieurs ateliers de formation animés par l’experte internationale Mona Naggar.

Les axes abordés durant cette session de formation de formateurs ont porté sur les fondamentaux de la pédagogie pour adultes, la préparation de cycles de formation, l’utilisation des outils de formation, la régulation d’un groupe d’adultes en formation, et la conception, l’encadrement et l’évaluation d’une formation pratique.

Pour Bghouri, les représentants du SNJT seraient désormais mieux armés pour défendre les intérêts des divers adhérents de la structure syndicale et mener efficacement des négociations avec les vis-à-vis concernés.

Ce cycle de formation intervient au moment où le secteur de l’information et le paysage médiatique tunisiens rencontrent diverses difficultés dues à la conjoncture politique et économique que vit le pays.

Deux autres sessions de formation auront également lieu prochainement, et ce dans l’objectif d’appuyer la structure syndicale pour plus d’efficacité dans ses actions et interventions en faveur de ses adhérents.

A rappeler que le Programme d’appui aux médias en Tunisie vise la modernisation des médias nationaux et locaux ainsi que l’accompagnement des divers acteurs de l’information, de la régulation et de l’éducation aux médias pour plus de professionnalisme.

Officialisé en juin 2015 par la signature d’une convention de financement entre la Tunisie et la Commission européenne et géré par le Centre africain de perfectionnement des journalistes et communicateurs (CAPJC), ce programme a démarré en juin 2017 et se poursuivra jusqu’à la fin de 2020.

Financé par l’Union européenne (UE), ce projet s’articule autour de plus de 100 modules de formation au profit de nombre de journalistes à Tunis et dans les régions, 10 études sur le développement des médias nationaux et locaux, l’édition de 20 manuels pédagogiques, un accompagnement stratégique des médias et instituts publics et des séminaires réguliers.

Il apporte également du soutien à certains projets de la société civile dans le secteur médiatique.