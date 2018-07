La demande de résiliation de contrat de Maaloul acceptée par la FTF

Le comité d’urgence de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), réuni jeudi, a accepté la demande de résiliation de contrat formulé par le sélectionneur national Nabil Maaloul, annonce la Fédération Tunisienne de Football (FTF).

Il a été convenu d’autre part de former une commission composés des membres fédéraux Wassef Jelaiel, Hichem Ben Omrane et Boussairi Boujlel et du directeur national Youssef Zouaoui pour suivre la préparation d’un rapport d’évaluation de l’étape de qualification et la participation au Mondial 2018 au plan technique, physique, médical, administratif, financier et logistique avant de le soumettre au bureau fédéral.

Il doit être accompagné d’une proposition sur le profil du prochain sélectionneur national et éventuellement d’une liste de candidats.

Maaloul avait été nommé fin avril 2017 sélectionneur de la Tunisie, succédant au fronco-polonais Henry Kasperzcak après deux journées éliminatoires du Mondial 2018, avec pour mission de qualifier les Aigles de Carthage pour la coupe du monde 2018 et atteindre le dernier carré de la CAN 2019.

Il a été vivement critiqué pour les prestations des Aigles de Carthage lors du premier tour du Mondial au cours duquel ils ont concédé deux défaites face à l’Angleterre (0-1) et la Belgique (2-5) contre une courte victoire face au Panama (2-1).

L’entraineur de la sélection nationale a déposé mercredi à la Fédération tunisienne une demande de résiliation à l’amiable de son contrat, suite à l’offre du club qatari Al-Duhail SC d’entrainer son équipe première, a indiqué jeudi matin FTF dans un communiqué.

La FTF a précisé qu’elle a reçu également mercredi une correspondance d’Al-Duhail SC dans laquelle celui-ci lui a fait part de son intérêt pour le technicien tunisien et la possibilité de signer un contrat avec ce dernier.

Le sélectionneur tunisien, dont le montant du salaire mensuel révélé par la FTF est de 34 mille dinars, était sous contrat jusqu’au mois de juin 2022.