Tunisie : Appel au ministère de la santé à intervenir d’urgence pour sauver les hôpitaux publics

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) et l’organisation tunisienne des jeunes infirmiers ont appelé, mercredi, l’autorité de tutelle à intervenir d’urgence pour sauver les hôpitaux publics.

Dans un communiqué commun, les deux organisations ont, notamment, appelé à l’adoption de la loi criminalisant la violence à l’encontre des médecins et des agents de la santé ainsi qu’à l’approvisionnement des hôpitaux en médicaments et en matériel médical et hospitalier.

Parmi les causes de la violence en milieu hospitalier, les deux organisations évoquent le manque aigu de médicaments, d’équipements et de ressources humaines. Elles ont menacé de recourir à toutes les formes de militantisme pour défendre leurs adhérents, dénonçant la dégradation du secteur de la santé publique et la détérioration des conditions de travail.

Les organisations ont évoqué les agressions répétitives perpétrées à l’encontre du cadre médical et para- médical, notamment au cours des dernières années dont la dernière en date l’incident survenu, mercredi, dernier à l’hôpital régional de Kasserine.