Tunisie – Municipalités : Série de réunions de formation au profit des présidents et conseillers municipaux

Le ministère des affaires locales et de l’environnement lancera le 23 juillet une série de réunions et des ateliers de formation au profit des nouveaux présidents des municipalités portant sur le code des collectivités locales, le système financier des municipalités, les projets municipaux et la gestion des ressources humaines.

Ce programme d’action du département a été annoncé par le ministre des affaires locales et de l’environnement, Riadh Mouakher, en marge d’une séance de travail, tenu au siège du gouvernorat de Mannouba, avec le ministre de l’équipement et de l’habitat, Mohamed Salah Arfaoui, sur “la situation des études des plans d’aménagement du territoire dans les municipalités et les concentrations de population”. La réunion s’est déroulée en présence du gouverneur de Mannouba et des nouveaux présidents des municipalités qui ont entamé leur mandat après l’installation de 10 conseils municipaux dans la région.

Le ministre a précisé que la formation touchera également les vice-présidents des municipalités, les présidents des commissions, les conseillers et les secrétaires généraux des municipalités pour les aider à gérer les affaires municipales et perfectionner leurs compétences en matière d’action municipale, selon les dispositions du nouveau code des collectivités locales et les techniques du pouvoir local.

Mouakher a souligné que son département place en tête de ses priorités l’encadrement des conseils municipaux élus dont 325 ont été installés jusqu’à jeudi 4 juillet.

A l’ordre du jour de la réunion le passage en revue des études de révision des plans d’aménagement dans les circonscriptions municipales dans le gouvernorat de Mannouba. Le ministre de l’équipement et de l’habitat a appelé à cet égard les nouveaux maires à poursuivre l’étude des plans d’aménagement du territoire des municipalités et des concentrations de population dans le gouvernorat afin de les parachever et les adopter avant de leur mise en en vigueur.

Mohamed Salh Arfaoui a mis l’action sur l’importance de ces plans d’aménagement dans la détermination de l’espace urbain de chaque municipalité et la programmation de ses besoins en constructions, services publics, espaces verts et autres composantes dont les concentrations de population ont besoin, tout en luttant contre la construction anarchique et l’expansion urbaine dans les terres agricoles.

Selon les données fournies au cours de cette réunion, l’opération de révision des plans d’aménagement du territoire a progressé, certaines municipalités ayant même atteint le deuxième stade de l’étude.