Tunisie : La coupure de l’eau touchant 3 gouvernorats, ne durera pas plus de 24 heures

Une cellule de crise a été mise en place sur les lieux de la panne survenue mercredi, sur le canal principal approvisionnant le Sud de la capitale et la Banlieue Sud, au niveau de l’intersection de Ben Daha et la route nationale numéro 5, menant à Béja.

Cette panne a été engendrée par l’intervention de la société de travaux publics “Boudokhane” qui effectue des travaux dans le cadre du projet du Réseau Ferroviaire Rapide (RFR), indique un communiqué du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de pêche publié jeudi, à l’aube.

Les principales décisions prises par cette cellule chargée de suivre les travaux de réparation de la panne et d’assurer la distribution alternée de l’eau pendant les travaux, sont les suivantes :

-La coupure dans l’approvisionnement en eau dans les zones impactées ne durera pas plus de 24 heures, l’approvisionnement se fera à travers les réseaux de la Sonede.

-Les zones se trouvant au bout de réseau seront approvisionnées grâce à des citernes d’eau (des commissions sont mises en place dans les gouvernorats concernés pour la distribution des citernes).

-Le numéro vert de la Sonede (80100319) est mis à la disposition des citoyens pour plus d’informations sur la coupure d’eau.

-Arrêt de la circulation dans la zone où l’engin à l’origine de la panne est tombé.

-Les opérations de pompage de l’eau ont été aussitôt lancées dans les domiciles impactés.

-Mise en place d’un espace d’accueil pour les citoyens au centre de formation de Zahrouni.

-Mobilisation d’un expert pour constater les dégâts dans les domiciles concernés.

La cellule de crise reste ouverte.

Les zones concernées par ces perturbations sont les suivantes :

Gouvernorat de Tunis : les zones supérieures de Montfleury, Ouardia, Kabaria, Ibn Sina, Sidi Fathallah et Djebal Jeloud.

Gouvernorat de Ben Arous : El Yasminet, Médina Jedida, El Mourouj 1, 2, 3 ,4, 5 et 6, Naasane, Fouchana, Mhamdia, Rades, Mégrine, Ezzahra, Hamam Lif, Boumhal, Hamma Chott, Borj Cedria, Ben Arous, Mornag et Rsala.

Gouvernorat de Nabeul : Slimen, Fondek Jedid, Touta, Belli station et Turki.