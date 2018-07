Tunisie : La chambre syndicale des loueurs de voitures propose de changer la couleur des plaques d’immatriculation

Les membres du bureau exécutif de la chambre syndicale nationale des loueurs de voitures relevant de l’UTICA, réunis récemment à Hammamet, se sont mis d’accord sur le principe de changer la couleur des plaques d’immatriculation des voitures de location, pour mettre fin au phénomène de la location illégale.

Selon un communiqué publié mercredi, par la chambre, ce new deal vient suite à l’amplification du nombre des voitures louées illégalement, ces derniers temps, qui devient par conséquent, une menace réelle pour le secteur organisé.

La chambre a indiqué avoir tenu une série de réunions périodiques avec les autorités compétentes et le ministère de l’intérieur et adressé des correspondances aux parties concernées (Banque centrale, sociétés de leasing…) , appelant à une intervention urgente pour juguler ce phénomène, mais sans résultat. Pourtant, ce secteur contribue à la croissance économique du pays et à la création d’emplois directs et indirects.

La chambre syndicale a souligné, dans le même communiqué, la “détermination des professionnels à lutter contre ce phénomène et pour la modification des lois marginalisant le secteur”. Elle s’est insurgée contre la tarification pratiquée par les sociétés d’assurances qui leur imposent des tarifs exorbitants pour l’assurance-automobile, sans aucun contrôle.

Elle a appelé les autorités compétentes à intervenir en urgence pour sauver plus de cinq mille emplois et 300 sociétés de la faillite.